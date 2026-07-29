Cengiz KARAGÖZ

Binbir dertle boğuşan okullara mescit kararı eğitim dünyası ve vatandaşlar tarafından sert eleştirilere neden oldu, bir türlü çözülemeyen sorunlar hatırlatıldı:

Çocukların beslenme yetersizliği, okullarda temizlik maddesi ve hijyen eksikliği, okula silahlı gelip terör estirenler, güvenlik eksikliği, öğretmenlere dayatmalar, mobbing, liyakatsiz atamalar, bilim dışı yönlendirmeler…

Tüm bu sıkıntılar ortada dururken yeni sorunlar doğuracak uygulamalara girişilmesi tepkiyle karşılandı. Vatandaşlar, namaza giden gitmeyen ayrımı yapılacağı, çocukların ve ailelerin fişleneceği endişesini sosyal medyadan paylaştı.

Eğitim-İş Başkanı Kadem Özbay, düzenlemenin eğitim sisteminin temel sorunlarına çözüm getirmediğini söyledi. Özbay, öğretmen açığı, kalabalık sınıflar, güvenlik ve temizlik personeli eksikliği gibi sorunlar sürerken yönetmeliğin bu alanlara çözüm üretmediğini belirtti.

Özbay, “MEB’in yeni yönetmeliği sorunları çözmek yerine yeni sorunlar üretiyor” dedi. Eğitimin amacının siyasi iktidarın değer kalıplarına göre birey yetiştirmek olmadığını belirten Özbay, şöyle devam etti:

‘DAVA AÇACAĞIZ’

“Zorunlu eğitimin ilk basamağında ‘farklı program uygulayan ilkokullar’ anlayışının yönetmeliğe girmesi, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun ortak, laik ve bilimsel eğitim anlayışıyla bağdaşmamaktadır.”

Özbay, yönetmeliğin Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun ilkelerine aykırı hükümleri için gerekli davaları açacaklarını söyledi.