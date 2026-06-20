Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin milletvekillerine gönderdiği mektupta, “Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yokłur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte; kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir” ifadesini kullandı.

“Birlik ve beraberlik” mesajının öne çıktığı mektupta, şu ifadeler yer aldı:

“Bizler, hep beraber, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimci mirasını yüreğinde taşıyan güçlü bir kadroyuz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir siyasi partiden çok daha fazlası olduğunu; bu toprakların adalet, demokrasi ve bağımsızlık hafızasının bu şerefli çatıda vücut bulduğunu çok iyi biliyoruz.

‘ZORLU BİR SÜREÇ’

Zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepinizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde, kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek, tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir.

‘ORTAK HUKUKUMUZ’

Partimizin kuralları, tüzüğü ve grup iç yönetmeliği, sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir. Taşıdığımız her türlü unvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur.

‘KURUMSAL İTİBAR’

Bu süreçte temel amacım, sizlerin Meclis’teki güçlü iradesi ve emeğini koruyarak, partimizin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmaktır. On milyonlarca yurttaşımız; partimizin temsil ettiği değerlere inanmakta, çocuklarını Cumhuriyet’in aydınlık geleceğine emanet etmek istemekte, hakça bir düzenin özlemiyle yaşamaktadır.”

‘Yolumuz açık olsun’

CHP’li milletvekillerine gönderdiği mektupta uyarılarda da bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte; kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir. Sahip olduğunuz siyasi olgunluk ve sorumluluk bilinciyle ortak mücadelemize kattığınız ve katacağınız tüm değerler için yürekten teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Yolumuz açık olsun.”

CHP butlan dosyası Yargıtay aşamasında

CHP’nin mutlak butlan dava dosyası İstinaf Mahkemesi’nde ve halen Yargıtay’a gönderilmedi. Dosyanın yeni bir ek başvuru talebi gelmezse önümüzdeki hafta başında son karar için incelenmek üzere Yargıtay’ın önüne gitmesi bekleniyor.

15 GÜNLÜK İNCELEME

Mutlak butlan kararı sonrası CHP’de kurultay toplanmalı tartışması yaşanıyor. Butlan davası istinaf mahkemesinde beklemeye devam ediyor. Dosyanın Yargıtay’a gitmesi ve karara bağlanması kritik önem taşıyor. Geçtiğimiz günlerde davacı taraf Lütfü Savaş temyiz başvurusunda bulunduğu için dosyanın Yargıtay’a gitme süreci de uzadı.

15 günlük inceleme 23 Haziran’da tamamlanıyor. 20 Temmuz’da başlayıp ve 1 Eylül’de biten adli tatil öncesi dosya ile ilgili Yargıtay’ın karar vermesi zor gözüküyor.

RAPOR HAZIRLANACAK

Dosya Yargıtay’a ulaştığında 3. Hukuk Dairesi’ne gidecek. Bir tetkik hakimden rapor yazması istenecek. Bu da uzun zaman alıyor. Yargıtay iş ve öncelik durumu ve yapılan taleplere göre dosyayı karara bağlama aşamasına geçecek.

Özgür Özel yönetimi “Kriz ve kaos’’ nedeniyle Yargıtay’ın bir an önce karar vermesi çağrısı yaptı. Yargıtay süreci tamamlandığında kurultayın önü de yeni bir engel çıkmazsa açılacak.