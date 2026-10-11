Bağcılar'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Emirhan Menteşe'nin (21) akrabası H.M., “Bunlar bir çete ama neyin çetesi tam olarak bilmiyorum. Çocuğa iki hafta önce mesaj atarak pusu kuruyorlar, uyarı olarak belden altına, bacaklarına ateş ediyorlar, kurşun sıyırıp geçiyor. Bu sefer de ‘Bu sefer öldün’ deyip çocuğu öldürüp hatta fotoğraflarını çekiyorlar” dedi. Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen Menteşe'nin cenazesinin yarın memleketi Giresun’da son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Olay, dün saat 22.52 sıralarında Fatih Mahallesi Pazar Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Emirhan Menteşe ile Baran D., henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emirhan Menteşe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Menteşe’nin cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sağ bacağından yaralanan Baran D. ise bilinci açık şekilde Gaziosmanpaşa’daki bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Baran D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

13 BOŞ KOVAN BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında 13 boş kovan bulundu. Ayrıca, çevredeki bir iş yerine 2 merminin isabet ettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışma sürüyor.

"İLK ÖNCE SAKAT BIRAKTIK, ŞİMDİ DE ÖLDÜRECEĞİZ"

Emirhan Menteşe’nin 2 hafta önce de silahlı saldırıda bacağından yaralandığını söyleyen ve bu saldırıyı da aynı kişilerin gerçekleştirdiğini öne süren akrabası H.M., “Bunlar bir çete ama neyin çetesi tam olarak bilmiyorum. Çocuğa iki hafta önce mesaj atarak pusu kuruyorlar, uyarı olarak belden altına, bacaklarına ateş ediyorlar, sıyırıp geçiyor. Bu sefer de ‘Bu sefer öldün’ deyip çocuğu öldürüp hatta fotoğraflarını çekiyorlar. Kim ya da kimler bilmiyorum ama bulunmasını istiyoruz. 13 saat önce fotoğrafını paylaşıyorlar, ‘İlk önce seni sakat bıraktık, şimdi de seni öldüreceğiz’ diyerek mesaj atıyorlar. Dediğim gibi bunlar bir çete, hepsinin de birbiriyle bağlantısı var ama bizimkinin ne bağlantısı vardı bilmiyorum. Kim yaptıysa bulunmasını istiyorum. Devletimize güveniyorum” dedi.

CENAZESİ MEMLEKETİ GİRESUN’A GÖNDERİLDİ

Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri tamamlanan Menteşe’nin cenazesi, ailesine teslim edildi. Menteşe’nin cenazesinin, yarın memleketi Giresun’un Görele ilçesine bağlı Tepeköy’de ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.