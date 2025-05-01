İktisatçı Mahfi Eğilmez, Türkiye’de işsizlik ve sosyal güvenlik verileri üzerinden yaptığı değerlendirmede, çalışan ve emekli dengesine işaret etti. Bu dengenin sağlıklı olması için yatırım ortamının iyileştirilmesinin önemine değinen Eğilmez, “Sürekli risk yaratan bir ülke konumundan çıkmadığımız sürece her yeni risk başka bir riskin alt yapısını hazırlıyor” dedi.

1.5 ÇALIŞANA 1 EMEKLİ

Eğilmez, “Çalışan-Emekli Oranı” başlıklı yazısındaki SGK sisteminde çalışanların ve emeklilerin oranlarına yönelik değerlendirmesinde, işsizlik verilerinde yer alan geniş tanımlı işsizlerin önemine vurgu yaptı. Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesinin işsizliği azaltarak sosyal güvenlik sistemini de sağlıklı bir hale getireceğini belirten Eğilmez, bunun da öngörülebilir bir ekonomiyle oluşacağını belirtti. Eğilmez’in paylaştığı verilere göre, Türkiye’de 1.5 aktif (prim karşılığı çalışan) sigortalıya 1 emekli düşüyor. Bu konuda sağlıklı olarak kabul edilen oran ise 4 çalışanın 1 emekliye bakması olarak ifade ediliyor. Türkiye’de işgücünün yüzde 28.8’ine denk gelen 10 milyondan fazla insanın işsiz olduğuna dikkat çeken Eğilmez, “Çalışan (aktif) sigortalı / Emekli (pasif) sigortalı oranı biraz da bu geniş işsizlik kavramı içinde yer alan insanların iş bulup çalışmasına ve prim öder konuma gelmesine bağlı bulunuyor. Geniş işsizlik oranı ne kadar azalırsa çalışan / emekli oranı da sağlıklı orana o kadar yaklaşacak. Türkiye, yatırım ortamını mutlaka iyileştirmek ve istihdamı yükseltmek zorunda. Bunun da yolu riskleri düşürmekten geçiyor” dedi.

Yatırım ortamı zayıflıyor

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez yazısını şöyle noktaladı: “Sürekli risk yaratan bir ülke konumundan çıkmadığımız sürece her yeni risk başka bir riskin altyapısını hazırlıyor. Sosyal ve siyasal riskler yükseldikçe yatırım ortamı zayıflıyor, yatırımlar azalıyor, yatırımlar azaldıkça yeni iş yaratma imkânı kalmıyor ve sonuçta geniş işsizliği ve dolayısıyla çalışan / emekli oranını düzeltmek mümkün olamıyor.”