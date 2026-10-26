Galatasaray’ın büyük umutlarla kadrosuna kattığı Batrakov, yavaş yavaş meyvelerini vermeye başlıyor. Genç yaşı, yüksek bonservis bedeli ve kariyerinde ilk kez Rusya dışına çıkmış olması, üzerindeki beklentiyi daha da artırırken akıllarda aynı soru vardı: Acaba bu paralara değer mi?

İlk maçlarda bu tedirginliği hissetmek mümkündü. Fakat Rus futbolcu, süre aldıkça hem takım arkadaşlarına hem de Galatasaray’ın oyun sistemine alıştı. Özgüveni arttıkça yeteneklerini daha fazla göstermeye başladı.

HAYRANI OLDUĞU TAKIMA SİFTAHI YAPTI

Çıktığı her maçta üzerine koyarak ilerleyen Batrakov, dikkatleri üzerine çekmeyi de başardı. Hayranı olduğu Barcelona karşısında attığı golün ardından Lille maçında da fileleri sarstı ve adeta sarı-kırmızılıların yeni kahramanına dönüştü. Artık Galatasaray’a iyiden iyiye alışmış bir Batrakov var.

HİKAYE DAHA YENİ BAŞLIYOR

Hızlı oyununun yanında oyun görüşüyle de Okan Buruk’un sistemine oldukça uygun bir profil çiziyor. Elbette Mertens ve Sneijder gibi isimlerin skor katkısını Batrakov’dan beklemek için henüz erken. Ancak bu, genç futbolcunun değerini ölçerken yalnızca gol ve asist istatistiklerine bakmamız gerektiği anlamına gelmiyor.

Oyunun iki yönünü de oynayabilen, pas bağlantılarını kuran, boş alanları gören ve gerektiğinde hücumun yönünü değiştirebilen bir futbolcu, skor üretmese bile maçın kaderini etkileyebilir. İşte Batrakov da tam olarak bu kumaşa sahip bir oyuncu izlenimi veriyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Batrakov’un adını önümüzdeki haftalarda daha sık haykıracak gibi görünüyor. Belki de sezon sonunda Batrakov’u konuşurken sorumuz artık “Bu paralara değer mi?” değil, “İyi ki almışız!” olacak.