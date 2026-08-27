Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu’nu başrollerinde buluşturan “Öngörü” filmi, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Ay Yapım imzası taşıyan, yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstlendiği yapım için Beyoğlu’nda basın toplantısı gerçekleştirildi. Başrol oyuncuları, film ve çekim sürecine ilişkin merak edilenleri anlattı.

“HİLAL ÇOK İYİ BİR PARTNER”

Filmde Kemal karakterine hayat veren Serkan Çayoğlu, Hilal Altınbilek ile çalışmanın kendisi açısından oldukça keyifli geçtiğini belirtti. Oyuncu, rol arkadaşına övgüler yağdırarak, “Hilal çok iyi bir partner” ifadelerini kullandı. Çekimler sırasında sette güzel vakit geçirdiklerini anlatan Çayoğlu, Altınbilek’in kendisinin bile fark etmediği bir özelliğini de sette keşfettiğini söyledi. Çayoğlu, rol arkadaşının yükseklik korkusu olduğunu belirterek, “Hilal'in yükseklik korkusu varmış, o da onu sette keşfetti” dedi.

Filmde rüyalarında başkalarının geleceğini görebilen Selen karakterini canlandıran Hilal Altınbilek de partneriyle uyumlu çalışmanın önemine vurgu yaptı.

“SERKAN BENİM İÇİN KONFORLU BİR PARTNERDİ”

Altınbilek, birlikte rol aldığı Serkan Çayoğlu hakkında, “Partneri sevmeden çalışmak zor. Serkan benim için konforlu bir partnerdi” ifadelerini kullandı.

3 MİLYON TL’LİK SAATİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Basın toplantısında oyuncuların açıklamalarının yanı sıra Serkan Çayoğlu’nun aksesuar tercihi de dikkat çekti. Ünlü oyuncunun yaklaşık 3 milyon TL değerindeki saati, toplantıda objektiflere yansıyan ayrıntılar arasında yer aldı.

Filmdeki romantik hikâyeyi fantastik bir dünyayla buluşturan “Öngörü”, dijital platformda izleyiciyle buluşacak.