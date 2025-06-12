Samsun’da 5 Mart'ta yolda yürüyen Damla Korkmaz, iddiaya göre Sinan Aladağ tarafından sözlü tacize uğradı. Korkmaz’ın karşılık vermemesi üzerine Aladağ, genç kadını darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darp sonucu yüzünde 2 kırık oluşan Korkmaz, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve ameliyatla yüzüne platin takıldı.

Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 12 suç kaydı bulunan Sinan Aladağ, 7 Mart’ta polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ‘Hakaret’ ve ‘Cinsel suça teşebbüs’ suçlarından dava açıldı.

TAHLİYE EDİLDİ

Samsun 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Mağdur Damla Korkmaz ise salonda hazır bulundu. Sanık ifadesinde, “Amacım sadece adres sormaktı. Mağdurun bana vurması sebebiyle refleks olarak vurdum, pişmanım” dedi. Avukatı ise suçlamaların mağdur beyanına dayandığını ve müvekkilinin beraatini talep etti.

GENÇ KIZ FENALIK GEÇİRDİ

Mahkeme heyeti, sanığın suçlamaları ikrar etmesi ve karartılacak delil bulunmaması gerekçesiyle tahliyesine ve adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından Damla Korkmaz salonda fenalık geçirdi. Korkmaz, ambulans talebinde bulunmadan adliyeden ayrıldı.