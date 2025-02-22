Maltepe'de Berke Yüce arkadaşlarıyla otomobil ile gezmeye çıktığı sırada husumetli oldukları iki kişiyle karşılaştı. İki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheliler Berke Yüce ve arkadaşına silah gösterdi. Yüce ve arkadaşları otomobil ile ayrıldıktan sonra saldırganlar tarafından takip edildi.

OTOMOBİLE ATEŞ AÇTILAR

Bir süre sonra saldırganlar takip ettikleri otomobile ateş açtı. Kurşunların sırtına isabet ettiği Berke Yüce, hastaneye kaldırıldı. Yüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, Yenibosna Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Berke Yüce Kartal Cemevi'ndeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi.