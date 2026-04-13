Azra Akın, güzelliğinin yanı sıra bu kez farklı bir projeyle gündeme geldi. Uzun süredir oyunculuk çalışmalarına ağırlık veren Akın, katıldığı konserde tiyatro sahnesi deneyimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

MODELLİKTEN SONRA OYUNCULUK

Bir dönem hem Türkiye hem de dünya güzeli seçilerek adını geniş kitlelere duyuran Azra Akın, kariyerine farklı bir alanda devam ediyor. Son dönemde oyunculuk projeleriyle öne çıkan Akın, özellikle tiyatro çalışmalarına yöneldi.

Çocuk tiyatrosunda yer alan Akın, kısa süre önce geniş kapsamlı bir turneyi tamamladığını açıkladı. 24 ilde toplam 50 oyun sahnelediklerini belirten oyuncu, projenin planladığından daha iyi geçtiğini ifade etti.





İKİNCİ TURNE YOLDA

Yeni turne için de hazırlıkların sürdüğünü dile getiren Akın, tiyatronun kendisi için ayrı bir yeri olduğunu vurguladı. Sahnenin birleştirici gücüne dikkat çeken oyuncu, bu alanda üretmeye devam etmek istediğini söyledi:

''Ben şuan turne bitirdim, çocuk oyunu turnesi. 24 ilde 50 oyun oynadık. Umarım ikinci turnede olacak. Çok güzel geçti. Ben de böyle bir proje hayal ediyordum. Tiyatro her zaman var ve olmaya devam edecek. Birleştirici bir gücü var, hayatı öğrettiriyor. ''



