Prof. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin beklenen İstanbul depremi olduğunu söylemişti.

Son olarak Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş da benzer bir açıklamada bulundu.

"6.2 BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİDİR"

Prof. Dr. Bektaş, "Ana Marmara Fayı KAF' nın deprem üretme kapasitesinin yarısını üretebiliyor. Bu nedenle M 6,2 depremi BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİDIR!" ifadelerini kullandığı paylaşımında "neden?" diye sorarak şunları kaydetti:

"SİLİVRİ DEPREMİNİN BÜYÜKLÜĞÜ BU GÖRÜŞÜ DOĞRULAR"

"1-1999 M7,4 İzmit depremi KAF'nın deprem enerjisini 15 km derinliğe kadar biriktirmesiyle sağlayabilmiştir. Oysa, Marmarada bu derinlik ancak 6-7 km kadardır ( Brendan di. 2000 ; uchida di.2019 ).

2- Sığ deprem üretme derinliği ve tarihsel verilere göre Ana Marmara Fayı ancak M 7,2 den küçük deprem üretebilir (Brendan,di.2000 ).

3- M6,2 Silivri depreminin büyüklüğü, 7 km sığ derinliği yukarıdaki görüşü doğrular."