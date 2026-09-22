Kahverengi kokarcayla yıl boyunca sürdürülen mücadelenin önemli aşamalarından biri olan sonbahar döneminde, zararlının kışlama alanlarına yönelmesinden yararlanılarak “cezbet-öldür” yöntemi uygulanıyor.

2026 yılı mücadele programı kapsamında Samsun genelinde ihtiyaç duyulan 26 bin 400 feromon, 900 litre Bitki Koruma Ürünü (BKÜ) ve 24 bin litre biyosidal ürün temin edilerek 17 ilçeye gönderildi.

FEROMONLARLA BELİRLİ BİR NOKTAYA ÇEKİLİYOR

Terme ilçesi Sarayköy Mahallesi’ndeki bir meyve bahçesinde de “cezbet-öldür” uygulaması gerçekleştirildi.

Feromon tuzaklarının kontrolünün ardından açıklama yapan Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, kahverengi kokarcayla mücadelenin kent genelinde devam ettiğini belirtti.

Yılmaz, mücadelede tek bir yönteme bağlı kalınmadığını, mekanik, kimyasal, biyoteknik ve biyolojik yöntemlerin bir arada uygulandığını söyledi.

26 BİN FEROMON FARKLI YERLERE ASILDI

Kahverengi kokarcanın kışlama öncesinde bahçelerden evlere ve diğer kışlama alanlarına doğru yöneldiğini belirten Yılmaz, bu dönemin zararlının toplandığı kritik aşamalardan biri olduğunu ifade etti.

Feromon tuzakları sayesinde kokarcaların belirli noktalarda yoğunlaştırıldığını aktaran Yılmaz, ardından mekanik yöntemlerle veya biyosidal ürünlerle imha işleminin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yılmaz, “İl genelinde 26 bin feromon şu an farklı noktalara asılmış durumda” diyerek tuzakların ekipler tarafından düzenli olarak takip edildiğini belirtti.

Kahverengi kokarca erginlerinin kışlama öncesi dönemde, özellikle eylül ve ekim aylarında belirli bölgelerde toplanma eğilimi gösterdiği belirtiliyor.

Bu dönemde toplama feromonu içeren tuzaklar, hasadı tamamlanmış fındık bahçelerinde veya meyvesiz konukçu bitkiler arasından seçilen uygun ağaçlara yerleştiriliyor.

Kokarca yoğunluğunun arttığı bölgelerde bulunan tuzaklar 5-7 günlük periyotlarla kontrol ediliyor. Tuzaklarda toplanan zararlılar, kahverengi kokarcaya karşı ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanılarak imha ediliyor.