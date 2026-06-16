Yurt genelinde bir süredir etkisini gösteren serin ve yağışlı hava dalgası yerini kavurucu sıcaklara bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, mevcut yağışlı sistemin kuzeydoğuya çekilerek gücünü kaybetmeye başladığını belirtti. Bugün Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'in kuzey ve doğusunda görülecek yağışların ardından, çarşamba gününden itibaren iç kesimlerde sıcaklıklar hızla tırmanacak. Hafta sonuna doğru ise yeni bir yağışlı dalga yurdu etkisi altına alacak.
İSTANBUL HAFTA SONUNA YAĞMURLA UYANACAK
İstanbul'da sıcaklıkların hafta ortasında hızla yükseleceğini belirten Adil Tek, özellikle Bakırköy, Kadıköy, Tuzla, Kartal ve Maltepe gibi güney ilçelerinde sıcaklıkların 32-33 derecelere kadar çıkabileceğine dikkat çekti. Ancak bu bunaltıcı sıcaklar uzun sürmeyecek. İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde cuma ve cumartesi günleri yağış beklendiğini aktaran Tek, şu an için çok kuvvetli bir sistem görünmese de verilerin yaklaştıkça netleşeceğini ifade etti.
TÜRKİYE YARI TROPİK İKLİME YAKLAŞIYOR
Haziran ayının ortasında yaşanan bu ani sıcaklık değişimlerini ve dengesiz hava olaylarını değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise iklim değişikliğinin kapıda değil, hayatımızın içinde olduğunu vurguladı. Şen, Türkiye'nin klasik Akdeniz ikliminden hızla uzaklaştığını belirterek, şu dikkat çekici tespiti yaptı:
"Türkiye artık klasik Akdeniz iklimi özelliklerinden uzaklaşarak yarı tropik bir iklim yapısı göstermeye başladı. Kısa sürede yaşanan keskin sıcaklık değişimleri ve ani, şiddetli yağışlar tamamen küresel ısınmanın doğrudan birer sonucudur."