Amerika Birleşik Devletleri’nin Ohio eyaletinde yaşayan 74 yaşındaki Sharon Jacks, sağ bacağındaki tümör nedeniyle ameliyat olmayı kabul etti. Ancak 19 Eylül 2025’te Selby General Hospital’da gerçekleşen operasyon, kadının tüm hayatını karartan bir felakete dönüştü. Sağ bacağının kesilmesi planlanırken ameliyattan sol bacağını kaybetmiş olarak çıkan talihsiz kadın, tıbbi literatürde "asla yaşanmaması gereken hata" olarak tanımlanan skandalın kurbanı oldu.

ÖNCE YANLIŞ BACAĞI KESTİLER

Dava dosyasına yansıyan şok edici detaylara göre, operasyonu gerçekleştiren cerrah ameliyat öncesinde doğru bacağı kalemle işaretledi. Ancak cerrahi ekip, bu işarete rağmen yanlış bacağı hazırlayıp ampütasyonu gerçekleştirdi. Dava avukatı Brad Layne, ameliyat sonrasında bile doğru bacağın üzerindeki işaretin hâlâ görülebildiğini açıkladı.

Üstelik ameliyathane ekibinin operasyon öncesinde iki kez "güvenlik molası" (time-out) vererek hastayı ve kesilecek bölgeyi kontrol ettiği kayıtlara geçti. İki ayrı kontrole ve işaretlemeye rağmen devasa hatanın fark edilmemesi skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

4 AY SONRA DİĞER BACAĞI DA KESİLDİ

Yapılan korkunç hata, talihsiz kadının asıl hastalığını ortadan kaldırmadı. Kanserli olan sağ bacak hâlâ yerindeydi ve tedavisi gerekiyordu. Ameliyattan yaklaşık 4 ay sonra başka bir hastanede kalan sağ bacağı da kesilen 74 yaşındaki kadın, iki bacağını da kaybederek tekerlekli sandalyeye mahkûm kaldı.

HASTANEYE DEVASA TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Hastaneden yapılan açıklamada olay doğrulanırken, incelemeler sonucunda skandalın önlenebilir olduğu ve standart güvenlik prosedürlerinin uygulanmadığı kabul edildi. Sorumlu personelin görevine son verildiği duyuruldu. Ağır ihmal ve pervasız davranış suçlamalarıyla hastane ve ameliyat ekibine devasa bir tazminat davası açan Sharon Jacks, yaşadığı fiziksel ve ruhsal yıkımın hesabını yargı önünde soruyor.