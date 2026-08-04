Cem Küçük soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya tutuklandı.

HALUK LEVENT'TEN 100 BİN TL ALMIŞ

SÖZCÜ Muhabiri Dilara Şahin'in aktardığı habere göre, Tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya 'şantaj' suçlamasına istinaden verdiği ifadede; Haluk Levent ile ilgili, ilk etapta para ilişkisi olmadığını söylese de daha sonra oğlunun okul masrafları için 100 bin TL “burs” aldığını kabul etti. Haluk Levent’in PR çalışmasını yürütmediğini ve herhangi bir suç örgütünün parasını aklamadığını öne sürdü.

21 AYRI ÖDEME

Fatih Eke ile ilgili, kendisinden 21 ayrı ödeme aldığını kabul etti. Bu paraların organizasyonlara katılım, reklam, tanıtım ve sosyal medya paylaşımları karşılığında ödendiğini savundu.

Serdar Özyurt ile ilgili, hesabına 64 kez para gönderildiğini kabul etti. Ödemelerin Instagram tanıtımı, PR çalışmaları ve haber/paylaşım faaliyetleri karşılığı olduğunu söyledi.

Cihan Ekşioğlu ile ilgili ise hesabına gelen 720 bin TL’yi Ankara’da bir otelde başka bir kişiye elden teslim ettiğini iddia etti.

İsmail Çanak ile ilgili Serdar Özyurt’un özel kalemi olan Çanak’la 300’ü aşkın para hareketi bulunduğunu kabul etti. Bunları ailevi ilişkiler, elden para alışverişi ve konuşmacı olarak katıldığı etkinliklerle açıkladı; paraların kaynağını bilmediğini söyledi.