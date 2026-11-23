Bir zamanlar hem Anadolu köylerinde hem de Avrupa'nın kırsal bölgelerinde dar gelirli ailelerin sofrasını süsleyen, hatta kimi zaman hayvanlara yem olarak verilen kuzugöbeği ve trüf mantarları, günümüzde küresel gastronomi pazarının en pahalı mücevherlerine dönüştü. İnsan eliyle seri üretimi neredeyse imkansız olan ve doğada kendiliğinden filizlenen bu nadide türler, ulaştıkları dudak uçuklatan fiyatlar nedeniyle artık üst düzey güvenlik önlemleriyle muhafaza ediliyor.

FİYATI DUDAK UÇUKLATIYOR

Bahar yağmurlarının toprağı ıslatmasıyla birlikte ormanların derinliklerinde gün yüzüne çıkan bu yabani mantarlar, barındırdıkları yoğun protein ve antioksidan sayesinde dünyaca ünlü şeflerin ve lüks restoranların gözdesi konumunda. Kurutulmuş hali yurtdışı pazarlarında kilosu binlerce dolara alıcı bulan bu doğa harikası, yöre halkı için büyük bir geçim kaynağı oluştururken yasa dışı avcıların da radarına girmiş durumda.

HIRSIZLARA KARŞI TERMAL KAMERA VE KOMANDO ÖNLEMİ

Piyasa değerinin zirveye tırmanmasıyla birlikte, koruma altındaki orman sahalarına ve özel arazilere yönelik gece baskınları artış gösterdi. İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye’nin belirli mikro-klima bölgelerinde de yetkililer alarm durumuna geçti. İzinsiz toplayıcıların karanlıktan yararlanarak arazilere sızmasını önlemek amacıyla kritik noktalara gece görüşlü termal kameralar kuruldu. Hasat zamanının en yoğun yaşandığı haftalarda ise jandarma ve komando timleri bölgede kesintisiz devriye atarak adeta kuş uçurtmuyor.

BU KADAR PAHALI OLMASININ SIRRI NE?

Gastronomi ve tarım uzmanları, bu türlerin seralarda veya laboratuvar koşullarında yapay olarak çoğaltılamadığına dikkat çekiyor. Yalnızca belirli ağaç türlerinin kökleriyle ortak bir yaşam ağı kurarak, kusursuz nem ve ısı dengesi yakalandığında toprağın altından baş gösteren bu mantarlar, doğanın en nadir hediyelerinden biri sayılıyor. Dün köylülerin hiçbir bedel ödemeden sepetlerine doldurduğu o mütevazı lezzet, bugün dünyanın en sıkı korunan tarımsal hazinelerinden biri haline gelmiş durumda.