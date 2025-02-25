Ramazan kolisi yüzde 48 zamlanırken Ramazan ayının simgelerinden hurma fiyatları da cep yakıyor. Önceden kiloyla evlere giren hurma artık tane işi satılıyor. Kudüs hurmasının tane fiyatı ise 14 TL.
Hurmanın tadı çıktı, tanesi 14 TL'ye çıktı. Medine hurmasının tanesi ise 8 TL'ye çıktı. Bu fiyatlarla Ramazan sofralarında hurma olabilecek mi merak konusu oldu.
Hurmanın fiyatı o kadar yükseldi ki tüketici yanına bile yaklaşamıyor. Fiyatlar geçtiğimiz seneye göre yüzde 60 zamlandı. Medine hurmasının kilosu 674 liraya oldu.