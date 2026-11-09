Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde görülen karşılıklı boşanma davasında, önceki evliliğini eşinden gizleyen kadına bu davranışın da kusur olarak yüklenmesi gerektiğine karar verdi. Daire, buna rağmen tarafların tüm kusurları birlikte ele alındığında erkeğin daha ağır kusurlu olduğu yönündeki istinaf kararını oy birliğiyle onadı.

Gölbaşı Aile Mahkemesi'nde görülen davada, kadının daha önce evlilik yaptığı ve bu durumu eşinden gizlediği gündeme geldi. Dosya, istinaf incelemesinin ardından Yargıtay'a taşındı.

“GÜVEN SARSICI DAVRANIŞ”

Dosyayı inceleyen Daire, önceki evliliğin evlenmeden önce eşe bildirilmemesinin evliliğin iptaline ilişkin bir sebep olabileceğini belirtti. Kadının evlendikten sonra da bu durumu gizlemeyi sürdürdüğünün tanık beyanından anlaşıldığını kaydetti.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Kadının başından geçen ilk evliliği evlenmeden önce eşiyle paylaşmayıp bilgi vermemesi nispi butlan sebebi olsa da dinlenen erkek tanığının beyanlarından kadının evlilik sonrası da bu durumu gizlemeye devam ettiği ve paylaşmadığı, kadının bu şekilde eşine karşı güven sarsıcı davranışta bulunduğu, kadına bu vakıanın da kusur olarak yüklenmesinin gerektiği anlaşılmıştır”