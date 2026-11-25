Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi kapsamında Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AFAD Başkanlığı görevine atandı. Daha önce de AFAD Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Bozkurt'un yeniden kuruma getirilmesiyle birlikte hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Önder Bozkurt kimdir, nereli ve kaç yaşında?

ÖNDER BOZKURT KİMDİR?

Önder Bozkurt, 1981 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini memleketinde tamamlayan Bozkurt, 2002 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2003 yılında askerlik görevini tamamladıktan sonra 2004 yılında Hatay Valiliğinde kaymakam adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı.

Mesleki gelişimi kapsamında 2005-2006 yılları arasında İngiltere'deki Manchester Üniversitesinde 9 ay süreyle eğitim aldı. Akademik çalışmalarını da sürdüren Bozkurt, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Anabilim Dalında başladığı doktora çalışmalarını ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde sürdürerek 28 Temmuz 2020'de tamamladı.

ÖNDER BOZKURT'UN MESLEKİ KARİYERİ

Kaymakam adaylığının ardından Adana'nın Saimbeyli ve Bilecik'in İnhisar ilçelerinde kaymakam vekilliği yapan Bozkurt, 2007-2008 yıllarında Kütahya'nın Pazarlar, 2008-2010 yıllarında ise Elazığ'ın Maden ilçesinde kaymakam olarak görev yaptı.

2010 yılında Hakkâri Vali Yardımcılığına atanan Bozkurt, 2013 yılında Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kaymakamlık görevini üstlendi. Daha sonra İçişleri Bakanlığı bünyesinde İller İdaresi Genel Müdürlüğünde şube müdürü ve daire başkanı olarak çalıştı. Mülkiye Müfettişliği görevinde de bulunan Bozkurt, ardından AFAD Rehberlik ve Denetim Başkanı ve AFAD Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

7 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı Valiliğine atanan Önder Bozkurt, 20 Ocak 2026'da görevine başladı. Son Valiler Kararnamesi ile AFAD Başkanlığına getirilen Bozkurt, böylece daha önce görev yaptığı kuruma bu kez başkan olarak döndü.

Önder Bozkurt evli ve iki çocuk babasıdır.