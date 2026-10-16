Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi’nde Hoffenheim ile oynadığı müsabaka sırasında baş ağrısı ve dönmesi şikayeti olan Fizyoterapistimiz Serdar Korkmaz, ileri tetkik için hastanede gözlem altına alınmıştır. Korkmaz’ın hayati tehlikesi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

ÖNDER ÖZEN KORKU İÇİNDE AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, deplasmanda alınan 3-2'lik Hoffenheim galibiyetinin ardından, "Tam şu an mutlu değilim, çünkü fizyoterapistimiz Serdar Korkmaz şu anda içeride sedyede yatıyor. Biraz sonra ambulansla hastaneye kaldıracağız. Onun rahatsızlığından dolayı galibiyetin mutluluğunu yaşayamadık, yaşamayalım da zaten. Önemli olan arkadaşımızın sağlığıdır. Bütün takım onu düşünüyor. Belki burada kalma ihtimali var" açıklamasını yapmıştı.