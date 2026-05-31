Süper Lig ve Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş'ta teknik direktör henüz belli olmasa da özellikle yerli oyuncularla temaslar sıklaştı.

Yüksek maliyetli yabancı futbolcu transferi için önce teknik direktörünü netleştirmek isteyen Siyah-Beyazlılar, TFF'nin yeni "10+4" kuralını göz önünde bulundurarak yerli oyuncu piyasasında hamlelere başladı.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Yeni Asır'da yer alan habere göre Beşiktaş Sportif Direktörü Önder Özen, özellikle son haftalardaki performansıyla Eyüpspor'un Süper Lig'de kalmasında büyük rol oynayan Umut Bozok'a "Kimseyle anlaşma, bizden haber bekle" mesajını iletti.

Süper Lig'in son 5 haftasında 2 gol ve 6 asist yapan Umut Bozok, takımının 1 puan farkla Süper Lig'de kalmasına önemli katkı sağlamıştı.

Sezon boyunca Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 33 maçta ise 8 gol ve 6 asistlik skor yaptı.