UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Celtic'te teknik direktör Martin O'Neill, ilk üç maçta puan alamamalarına rağmen üst tur hedefini koruduklarını söyledi.

Glasgow'daki Celtic Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan O'Neill, "Kendimizi kanıtlamamız gereken bir maç. 3 maçtan puan alamamış olmamız bunun böyle devam edeceği anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

Bazı oyuncularının maç gününe kadar hazır olmasını umduğunu ve bu isimleri oynatmayı planladığını belirten O'Neill, pazar günkü karşılaşmaya kadar süre alamayan oyuncuları bulunduğunu, buna rağmen kullanabileceği alternatiflere sahip olduğunu aktardı.

"EN İYİ 11'İMİZİ OLUŞTURURSAK MAÇLARI KAZANACAĞIZ"

İlk maçlardaki sonuçların kendileri için hayal kırıklığı olduğunu dile getiren O'Neill, Beşiktaş karşılaşmasından itibaren neler yapabileceklerine odaklanmaları gerektiğini vurguladı. O'Neill, "En iyi 11'imizi oluşturursak maçları kazanacağız ve bir sonraki tura geçeceğiz." dedi.

Oyuncularına öz güven kazandırmaya çalıştığını anlatan deneyimli teknik adam, taraftarlar için de kolay bir dönemden geçilmediğini belirtti. Takımın yapabileceklerinin farkında olduğunu söyleyen O'Neill, "Artık puan kazanmamız gerektiğinin farkındayız. Her oyuncunun dakika almak için beklediğini biliyorum. Herkes dakika almayı hak ediyor." diye konuştu.

Geçmişte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiklerini hatırlatan O'Neill, oyuncularının bu sezon o organizasyonda bulunmadıkları için hayal kırıklığı yaşadığını da ifade etti.

SCALES: "SORUMLULUK ALMAMIZ GEREKİYOR"

Celtic oyuncusu Liam Scales ise kötü bir sezon geçirdiklerini, bu durumu düzeltmek ve takımı layık olduğu yere taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Beşiktaş karşısında dayanıklılık göstermeleri ve herkesin hazır olması gerektiğini belirten Scales, "Ancak 10 oyuncunuzu kaybettiğinizde ne kadar zor durumda olduğunuzun farkında olmalısınız. Şu ana kadarki performansımız ve oyun için sorumluluk almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Taraftarların hayal kırıklığının farkında olduklarını dile getiren Scales, dört gün içinde sahalarında iki galibiyet elde etmenin çok iyi olacağını söyledi. Bir galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirten Scales, istikrarın önemine dikkat çekerek, "Kendinize inanırsanız ve eksiklerinizi düzelterek ilerlerseniz işler lehinize dönebilir." dedi.