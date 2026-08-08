Ağır vasıtalarda dizelin hakimiyetini değiştirebilecek yeni bir motor geliştirildi. Çinli Weichai Power, hidrojenle çalışan ve 600 beygir güç üreten ağır hizmet tipi içten yanmalı motoru için Çin VI emisyon standardını karşılayan sertifikayı aldı. Motoru dikkat çekici yapan yalnızca hidrojen kullanması değil.

Yeni WP15 motoru, 14,6 litrelik hacmi, 447 kW yani yaklaşık 600 beygir gücü ve 2.800 Nm maksimum torkuyla ağır vasıtaların ihtiyaç duyduğu yüksek çekiş gücünü korumayı hedefliyor.

Daha da ilginç olan ise motorun mevcut dizel teknolojisinden tamamen kopmaması.

Dizel motorun parçaları bu kez hidrojenle çalışacak

Weichai'ye göre WP15'in bileşenlerinin yüzde 90'dan fazlası mevcut dizel motorlarla ortak.

Bu ayrıntı, hidrojenli motorun en önemli avantajlarından biri olarak gösteriliyor.

Çünkü yeni bir motor teknolojisine geçişte yalnızca motorun kendisi değil, üretim hatları, bakım altyapısı ve yedek parçalar da değişmek zorunda kalabiliyor.

WP15 ise mevcut dizel motorlarla büyük ölçüde ortak bileşenler kullanarak bu dönüşümün maliyetini azaltmayı hedefliyor.

Bu da teoride, hidrojenli ağır vasıtaların yaygınlaşmasını tamamen yeni bir üretim altyapısı kurmaktan daha kolay hale getirebilir.

600 beygir gücünü nasıl üretiyor?

WP15, hidrojenin doğrudan enjeksiyonunu ve buji ateşlemesini kullanan 14,6 litrelik bir içten yanmalı motor.

Motorun maksimum termal verimliliği yüzde 46,8 olarak açıklanıyor.

Weichai, motorun soğuk çalıştırmadan yüksek yüke, yüksek devirden hareket sırasında değişken yük koşullarına kadar farklı çalışma senaryolarında test edildiğini belirtiyor.

Bu nedenle sistem yalnızca laboratuvar koşullarında yüksek güç üreten bir motor olarak değil, ağır vasıta kullanımındaki değişken şartlara uygun bir çözüm olarak geliştiriliyor.

Asıl hedef elektrikli araçların ulaşamadığı alanlar

Hidrojenli motorun kullanım alanı da dikkat çekici.

WP15'in uluslararası ve şehirler arası taşımacılık kamyonlarında, maden araçlarında, liman makinelerinde, çelik fabrikalarında kullanılan ağır hizmet araçlarında ve enerji üretiminde kullanılan büyük jeneratörlerde değerlendirilmesi planlanıyor.

Bunun arkasındaki temel fikir ise oldukça açık:

Ağır yük taşıyan araçlarda batarya büyüdükçe ağırlık ve menzil sorunu daha önemli hale geliyor.

Weichai, hidrojenli içten yanmalı motorun bu noktada dizel motorlara benzer yük taşıma kapasitesi ve menzil sunabileceğini savunuyor.

Dolayısıyla şirket, elektrikli araçların her kullanım alanında aynı avantajı sağlayamadığı ağır hizmet sektörlerinde hidrojeni alternatif bir yol olarak konumlandırıyor.

Daha düşük saflıkta hidrojen kullanabilecek

Yeni motorun bir başka dikkat çekici özelliği yakıt tarafında ortaya çıkıyor.

Weichai, WP15'in rakip çözümlere kıyasla daha düşük saflıktaki hidrojenle çalışabildiğini belirtiyor.

Bu özellik, hidrojenin üretim ve tedarik maliyetlerinin ağır vasıta taşımacılığında önemli bir sorun olduğu düşünüldüğünde kritik hale gelebilir.

Çünkü hidrojenin yalnızca araçta kullanılabilmesi yeterli değil. Yakıtın uygun maliyetle üretilebilmesi, taşınabilmesi ve dağıtılabilmesi de teknolojinin yaygınlaşmasında belirleyici olacak.

Dizelin alternatifi gerçekten hidrojen olabilir mi?

Weichai'nin geliştirdiği motor, ağır taşımacılıkta elektrikli araçlar ile geleneksel dizel motor arasında farklı bir seçenek oluşturmayı amaçlıyor.

Motorun en önemli iddialarından biri ise çalışma sırasında karbon dioksit salımı yapmaması.

Hidrojenin üretim yöntemi, taşınması ve yakıt olarak kullanıma hazırlanması da sistemin toplam çevresel etkisini belirleyen önemli faktörler arasında bulunuyor.

Bu nedenle WP15'in asıl sınavı yalnızca 600 beygir güç üretmesi olmayacak.

Bu gücü ağır yük altında, yeterli menzille ve dizelle rekabet edebilecek maliyetle sunup sunamayacağı, hidrojenli içten yanmalı motorların geleceğini belirleyebilir.

Şimdilik Çin'in aldığı sertifika, teknolojinin laboratuvardan gerçek ağır vasıta kullanımına doğru ilerlediğini gösteren önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor.