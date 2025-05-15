Altın yatırımcısını tedirgin eden düşüş hızlandı. ABD’de bugün açıklanacak olan üretici enflasyonu (ÜFE) verisi öncesinde altında satış baskısı arttı. Ons altın, nisan ayından bu yana en düşük seviyeye gerilerken, gram altında da dikkat çeken bir kayıp yaşandı.

Haftanın son işlem gününde spot ons altının fiyatı yaklaşık yüzde 1’lik bir düşüşle 3 bin 139 dolara kadar gerileyerek 10 Nisan’dan bu yana en düşük seviyesine indi. ABD altın vadeli işlemlerinde de yüzde 1,43’lük kayıpla 3 bin 142 dolar seviyesi görüldü.

ONS ALTINDA SON DURUM

Küresel altın fiyatlarındaki bu düşüş, yurt içinde gram altına da yansıdı. Güne kayıpla başlayan gram altın, İstanbul serbest piyasada 3 bin 912 liraya kadar çekildi.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 3 bin 997 TL



Çeyrek altın: 6 bin 522 TL

Yarım altın: 13 bin 42 TL



Tam altın: 25 bin 965 TL



DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Diğer değerli metallerde ise karışık bir seyir gözlendi. Spot gümüş yüzde 0,7 düşüşle 31,98 dolardan işlem görürken, platin yüzde 0,5 artışla 980,35 dolara, paladyum ise yüzde 0,1 yükselişle 951,90 dolara çıktı. ABD verileri öncesi piyasalardaki bu oynaklığın devam etmesi bekleniyor.

GÖZLER BUGÜN AÇIKLANACAK ABD ÜFE VERİSİNDE

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) atacağı yeni adımları mercek altına almış durumda. Bugün TSİ 15.30’da açıklanacak ÜFE verisi, faiz indirimlerine dair beklentileri şekillendirebilir. Geçtiğimiz günlerde açıklanan TÜFE verisinin beklentilerin altında kalması, Fed'in eli kulağında bir faiz indirimi yapabileceği yorumlarına yol açmıştı.