FENERBAHÇE’DE en dikkat çeken detaylarından biri Guendouzi-Kante-Asensio üçlüsünün performansı oldu. Sarı-lacivertliler, bu yıldızların birlikte ilk 11’de görev aldığı 8 lig maçının 7’sini kazanmayı başardı. Sadece Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Kanarya, Gençlerbirliği’ni 3-1, Trabzonspor’u 3-2 ve Samsunspor’u 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu maçların ardından Gaziantep FK karşısında 4-1, Beşiktaş derbisinde 1-0, Konyaspor deplasmanında ise 4-2’lik galibiyetlere uzandı.

HÜCUM GÜCÜNÜ YUKARI TAŞIYORLAR

SON olarak Rizespor engelini de 3-0’la geçen Fenerbahçe, söz konusu süreçte rakip fileleri 23 kez havalandırırken kalesinde 10 gol gördü. Teknik Direktör İsmail Kar- tal’ın merkezde oluşturduğu denge, takımın hücum gücünü de yukarı taşıdı. Kante’nin savunma katkısı, Guendouzi’nin dinamizmi ve Asen- sio’nun yaratıcı oyunuyla rakipleri- ne üstünlük kuran sarı-lacivertliler için sezonun kalan bölümünde bu üçlünün şampiyonluk yolundaki en büyük koz olması bekleniyor.