1. BOĞA: SÜKUNETİN SEMBOLÜ

Boğa burcu denilince akla ilk gelen kavramlardan biri “sükunet”. Toprak grubunun temsilcisi Boğalar, derin bir iç huzura sahip. Gergin ortamlarda bile iç seslerine kulak vererek ani çıkışlardan kaçınan Boğalar, sabrın timsali olarak tanımlanıyor. Ancak unutulmamalı; sabrını zorlayan bir durumla karşılaştığında, o yıllarca biriken öfke sessizliğin ardından volkan gibi patlayabilir.

2. TERAZİ: DENGENİN USTASI

Zodyak’ın barışçıl diplomatları Teraziler, huzursuzluktan ve tartışmadan hoşlanmıyor. Sakinliklerini koruyarak çoğu çatışmayı diyalogla çözmeyi tercih ediyorlar. Adalete ve uyuma verdikleri önem, onları tartışmalardan uzak tutuyor. Ancak dengesizlik, haksızlık ya da uzun süren gerilimler, Terazi’nin terazisini şaşırtabilir.

3. OĞLAK: DİSİPLİNLİ SOĞUKKANLILIK

Ciddiyeti ve kontrollü yapısıyla tanınan Oğlak burcu, öfkesini dışa vurmak yerine iç disiplinine başvurur. Zor şartlarda bile duygularını bastırabilen bu burç, profesyonel hayatın getirdiği sorumluluklara öfkeyle değil stratejiyle yaklaşır. Ancak sabrının test edilmesi, saygısızlıkla karşı karşıya kalması halinde sessizliğin yerini oldukça net tepkiler alabilir.

4. BALIK: KIZMAZ, KIRILIR

Zodyak’ın en hassas burçlarından biri olan Balık, sinirlenmek yerine içine kapanmayı seçer. Onu öfkelendirmek zordur; ancak duygularının görmezden gelinmesi ya da kırılması durumunda derin bir içsel kopuş yaşayabilir. Balık burçları sinirlendiğinde bağırmaz, ama sessizlikleriyle çok şey anlatır.

5. BAŞAK: ANALİZLE GELEN SÜKUNET

Başak burcu için ani öfke patlamaları, doğalarına aykırıdır. Önce durumu analiz eder, sonra nasıl bir tepki vereceğine karar verir. Mükemmelliyetçi yapıları nedeniyle her şeyin kontrol altında olmasını isterler. Bu nedenle sinirlenmekten çok çözüm üretmeye odaklanırlar. Ancak sürekli görmezden gelinen uyarılar ve eleştiriler karşısında sonunda sabrı tükenebilir.