KOÇ: ATEŞ GİBİ PARLAYAN ÖFKE

Mars yönetiminde olan Koç burcu sabırsız ve atak yapısıyla tanınır. Haksızlığa gelemez, bekletilmeyi sevmez. Tepkisi anlıktır, öfkesi çabuk parlayıp çabuk söner. Ancak o birkaç dakika içinde yaşanacaklar unutulmaz olabilir!

AKREP: İÇTEN İÇE YANAN LAV

Duygularını dışa vurmakta ketum olan Akrep, öfkesini uzun süre içinde tutabilir. Fakat bir patladığında geri dönüşü zor olabilir. Özellikle ihaneti asla affetmeyen bu burç, intikam enerjisiyle dikkat çeker.

ASLAN: GURURU KIRILAN KEDİ

İlgi ve takdir Aslan için oksijen gibidir. Onu görmezden gelmek, küçümsemek ya da saygısızlık etmek Aslan’ın öfkesini tetikler. Parlak sahnelerden çekilmek zorunda kaldığında sahneyi yakan biri olabilir!

OĞLAK: SOĞUKKANLI DİSİPLİNİN SERT YÜZÜ

Disiplinli ve kontrollü Oğlak, sabırlı görünse de baskı altında kaldığında oldukça sert çıkışlar yapabilir. Özellikle iş hayatında öfkesini profesyonel bir tavırla dile getirse de etkisi büyük olur.

İKİZLER: DİL YARASI DERİN OLUR

Sözlü iletişimde usta olan İkizler, sinirlendiğinde iğneleyici ve kırıcı konuşmalar yapabilir. Tartışmalarda sivri diliyle karşı tarafı kolayca alt edebilir ama ardından pişman olabilir.

YENGEÇ: DUYGUSAL PATLAMALARIN EVİ

Aşırı duyarlılığı ile tanınan Yengeç, özellikle sevdiklerinden gelen en ufak bir eleştiriyi bile kişisel algılayabilir. İçine attığı duygular biriktiğinde ise gözyaşıyla ya da yüksek sesle kendini gösterebilir.