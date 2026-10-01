YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin milletvekilleriyle bir araya geldiği hazırlık toplantısında, fon krizine ilişkin AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklendi. Soruşturmada adı geçen isimleri tek tek sayan Özel, şunları söyledi:

- Vatandaşın devlete emanet ettiği yatırımlarına resmen çöküldü. Haksız kazanç elde edenlerin sıralı tam listesi AKP’nin elinde vardı. Ama pustular, saklandılar.

- Ne zaman ki biz eski bakan ve mevcut genel başkan yardımcısının adeta deveyi havuduyla götürdüğünü ortaya çıkardık, bunun üzerine birden konuşmaya başladılar.

- Fatma Betül Sayan Kaya buzdağının sadece görünen yüzüdür. İşlemlerini çantacılara yaptıran maharetli isimlerden birisi değildir.

- Fon skandalından çıkan gerçek, AKP’nin saadet zinciri olduğudur.

- Sayın Erdoğan kameraların karşısına geçiyor, birşey olmamış gibi ‘Haberim yokmuş gibi çekin bakalım’ diyor. Yahu sizin yanınızdakiler milleti soymuş, sizin nasıl haberiniz yok?

- Borsa çökmüş, fonlar patlamış; nasıl haberiniz yok? Toplam 4.5 trilyon liramız buhar olmuş, nasıl haberiniz yok? Siz ne iş yapıyorsunuz? Siz bostan korkuluğu musunuz?

- Haberiniz varsa doğrudan sorumlusunuz. Haberiniz yoksa yönetme kabiliyetiniz kalmamış, derhal bu milletin yakasından düşünüz.

- Erdoğan’ın ekibi. Tamamının atamasının altında aynı mürekkep, aynı imza var: Recep Tayyip Erdoğan. Burnunun ucunu göremeyenden, bu işlerden haberi olmayandan, cumhurbaşkanı olmaz. Bu kumpas çetesini, bu kirli çeteyi, asrın soygununu yapanları teker teker atayandan cumhurbaşkanı olmaz.

‘Depremin zararı 100 milyar dolardı fon vurgunu zararı 90 milyar dolar’

Özel, “Bu işlerden haberim yok’ diyen Recep Tayyip Erdoğan, millete güven vermeye çalışıyor” diyerek, şöyle konuştu:

“Borsadaki kayıp 3.5 trilyon lira. Tasfiye edilen 131 fondan kalan para 800 milyar lira. Bu soygunun ekonomiye maliyeti 90 milyar dolar. Üç yıl önce 11 ilimizdeki depreme Erdoğan ‘asrın felaketi’ dedi, maliyetini 100 milyar dolar olarak açıkladı. Asrın soygununun maliyeti 90 milyar dolar. Asrın soygununun ekonomiye etkisi deprem etkisidir. Karşı karşıya olduğumuz asrın dolandırıcılığı, asrın soygunu, asrın finansal krizidir. Düpediz devlet krizidir.”

Butlan’a seslendi: Bu iktidar dursun derseniz millet sizi yüzde 3’te bırakır

CHP’nin butlan yönetimine seslenen YENİ Parti lideri Özgür Özel, şunları söyledi:

“Bu millet Atatük’ün partisine oy vermek ister ama Atatürk gibi cesursanız, onun ilke ve devrimlerine sıkı sıkıya sarılıyorsanız, Cumhuriyet’in kurucu kadrolarıyla husumeti olanlarla mücadeleyi göze alıyorsanız, tek hedefiniz Atatürk’ün partisini iktidar yapmaksa millet 50 yıl sonra arkanızda durur. Yok eğer ‘bu iktidar, iktidarda dursun; ben Atatürk’ün partisinde muhalefetin başında durayım, yıllarca muhalefet olayım. 14 seçimde de ikinci olayım’ derseniz, millet alır yüzde 3’te bırakır.”