BOĞA: İSTİKRARIN, SADAKATİN SİMGESİ

Boğa burcu insanları, astrolojide “güvenilirlik” kavramının neredeyse karşılığı olarak kabul edilir. Toprak grubuna mensup olan Boğalar, hayatlarında belirsizliklerden ve ani değişimlerden hoşlanmazlar. Onlar için konfor alanı ve güven hissi oldukça önemlidir. Bir Boğa size bir söz verdiyse, onu mutlaka yerine getirmek için elinden geleni yapar. Güven duygusunu ilişkilerinin merkezine koyar; arkadaşlıkta da, aşkta da, iş hayatında da sadakatten ödün vermez. Sakin, sabırlı ve ayakları yere basan yapısıyla çevresindekilere adeta “dayanak” olur.

BAŞAK: SORUMLULUK BİLİNCİYLE GÜVEN VERİR

Başak burçları için güven, disiplinli bir yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır. Yönetici gezegeni Merkür’ün etkisiyle analitik düşünen, detaylara önem veren ve planlı hareket eden Başaklar, başkaları için adeta bir “güven kaynağı” olur. Yarım iş bırakmayan, organize ve titiz doğaları sayesinde, özellikle iş hayatında aranan isimlerdir. Başak burçları söz verdikleri zaman bunu bir görev gibi görür. Dakiklik, dürüstlük ve çalışma ahlaklarıyla çevrelerinde örnek bireyler olarak görülürler. Eleştirileri yapıcıdır, asla arkanızdan konuşmazlar. Bu yönleriyle sağlam dostlukların ve güven dolu ilişkilerin teminatıdırlar.

OĞLAK: GÜVENİN KİTABINI YAZAN LİDER

Oğlak burcu insanları, hayatın her alanında ciddiyet, sorumluluk ve kararlılıkla hareket eder. Satürn’ün disipliniyle şekillenen bu burç, verdiği sözleri yerine getirme konusunda neredeyse takıntılıdır. Onlar için “güvenilir olmak” yalnızca bir erdem değil, kişiliklerinin temel yapı taşıdır. Hedeflerine ulaşmak için planlı ve sistemli çalışan Oğlaklar, ilişkilerde de aynı özeni gösterir. Bir Oğlak'ın sözünü aldığınızda, o söz bir anlaşma kadar bağlayıcıdır. Ani duygusal iniş çıkışlardan uzak dururlar; sabit, ölçülü ve ciddi yapılarıyla hayatınıza denge getirirler.

YENGEÇ: DUYGUSAL GÜVENİN VE BAĞLILIĞIN TEMSİLCİSİ

Yengeç burcu, astrolojide duygusal zekânın ve empati yeteneğinin simgesidir. Ay tarafından yönetilen bu su burcu, sevgiye ve aidiyet duygusuna derin bir ihtiyaç duyar. Aileye, köklere ve anılara olan düşkünlüğü, onu güven arayanlar için ideal bir partner ya da dost haline getirir. Yengeçler sezgileri kuvvetli, içten ve koruyucudurlar. Bir kez güven bağı kurduklarında, sizi her koşulda savunur ve yanınızda dururlar. İlişkilerde tutarlıdırlar; duygusal anlamda inişli çıkışlı olabilirler ama kimseyi kolay kolay yarı yolda bırakmazlar. Sadakat, onlar için bir içgüdüdür.

AKREP: SIRLARA SADIK, İLİŞKİLERDE DERİN BİR BAĞLILIK

Akrep burcu denilince akla ilk gelen şey gizemdir. Ancak bu gizemin ardında eşsiz bir sadakat ve sarsılmaz bir güven duygusu yatar. Derin bağlara önem veren Akrepler, güvenmedikleri insanlara iç dünyalarını asla açmazlar. Ancak birine bağlandıklarında, o kişi için sınır tanımayan bir sadakat sergilerler. Sır saklama konusunda üstlerine yoktur. İhaneti asla affetmezler ve bu nedenle kendileri de asla ihanet etmezler. “Ya hep ya hiç” mantığıyla yaşayan Akrep burçları için güven kırıldığında geri dönüş zordur; ama o güven bir kez sağlandığında, sonsuz bir bağlılık doğar.