Yaz aylarında en yoğun dönemini yaşayan bu doğa olayı, bölgeye çok sayıda ziyaretçi çekiyor. Ağaç boyunca sıralanan yüzlerce doğal kovan, gün ışığında kehribar rengindeki petekleriyle dikkat çekiyor.

YÜZYILLARDIR AYNI GELENEK SÜRÜYOR

Bölge halkı, yabani arıları uzun yıllardır doğal yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak görüyor ve kovanlara zarar vermeden yaşamlarını sürdürmelerine özen gösteriyor. Bu yaklaşım sayesinde arılar ile çevredeki eski çay ormanları arasında doğal bir denge oluşmuş durumda.

Uzmanlara göre arılar, bölgedeki bitkilerin tozlaşmasında önemli rol oynarken, doğal ekosistemin korunmasına da katkı sağlıyor. Bu nedenle dev ağaç üzerindeki kovanlar yalnızca görsel bir şölen değil, aynı zamanda sağlıklı bir orman ekosisteminin göstergesi olarak kabul ediliyor.

TURİSTLERİN EN ÇOK FOTOĞRAFLADIĞI NOKTALARDAN BİRİ

Özellikle yaz aylarında yüzlerce doğal kovanın aynı ağaç üzerinde bir araya gelmesi, bölgeyi ziyaret edenlerin en çok ilgi gösterdiği manzaralardan biri hâline geliyor. Dallardan sarkan petekler ve binlerce arının oluşturduğu hareketlilik, doğa fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor.

Yerel yetkililer, ziyaretçilerin arıları rahatsız etmemesi ve doğal yaşamı koruması için belirlenen kurallara uymalarını isterken, bu sıra dışı doğa olayının bölgenin en dikkat çekici simgelerinden biri olmayı sürdürdüğünü belirtiyor.