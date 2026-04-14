Avrupa’nın önemli şehirlerinden Barselona, dikkat çeken bir kentsel dönüşüm projesiyle gündemde. Şehir yönetimi, yıllardır kullanılan eski sanayi bölgesini tamamen dönüştürmek için harekete geçti. Proje kapsamında hem yapılaşma hem de ulaşım anlayışı köklü şekilde değiştirilecek.

Projeye göre 30’dan fazla endüstriyel yapı yıkılacak ve yaklaşık 3.360 konutluk dev bir mahalle inşa edilecek. Bu yeni alanın en dikkat çekici özelliği ise araç trafiğine büyük ölçüde kapalı olması. Sokaklar yayalara ayrılacak, geniş yeşil alanlar oluşturulacak ve şehir yaşamı daha sürdürülebilir hale getirilecek.

Toplamda 19 hektarlık bir alanı kapsayan proje, sadece konut üretmekle kalmayacak; aynı zamanda ticaret, hizmet ve sosyal yaşam alanlarını da içinde barındıracak şekilde tasarlanıyor. İnşa edilecek konutların önemli bir kısmı uygun fiyatlı olacak ve bu yönüyle şehirdeki konut krizine çözüm sunması hedefleniyor.

Yetkililer, bu projeyle birlikte araç odaklı şehir anlayışından uzaklaşıp, insan odaklı bir yaşam alanı oluşturmayı amaçlıyor. Daha az trafik, daha fazla yeşil alan ve yürünebilir sokaklar, planın temelini oluşturuyor.

Çalışmaların 2027 civarında başlaması öngörülüyor.