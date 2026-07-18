ABD merkezli Axios'un haberine göre Trump yönetimi, İran'a yönelik askeri operasyonların genişletilmesi için hazırlıklara başladı.

ABD ordusu İsrail'e onlarca ek askeri yakıt ikmal uçağı göndereceğini bildirdi. Savaşın devamı için aylardan beri ABD'ye baskı kuran İsrail ise dev uçakların havalimanlarını doldurmasından rahatsız oldu.

Salı günü Durum Odası toplantısında yeni askeri planları inceleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı çevresindeki mevcut saldırılardan daha geniş kapsamlı bir harekat düzenlemeyi değerlendirdiği belirtildi.

Henüz nihai bir karar verilmemiş olmakla birlikte, Trump'ın İran rejimini Hürmüz Boğazı'nı açmaya ve nükleer talepleri kabul etmeye zorlamak amacıyla savaşı büyütmeye eğilimli olduğu ve operasyon emrinin önümüzdeki günlerde verilebileceği ifade edildi.

İran ise savaşın büyümesine dünden hazır. İran Devrim Muhafızları dün saldırıların devam etmesi halinde İran'ın saldırılarının "ABD üssü bulunan tüm ülkelere yayılacağını" ifade etti.

TRUMP'IN YENİ HEDEFLERİ

ABD'nin değerlendirdiği askeri seçenekler arasında İran'ın elektrik santralleri gibi altyapı tesislerinin bombalanması, zenginleştirilmiş uranyumu daha derine gömmek amacıyla nükleer tesislere yönelik yeni saldırılar düzenlenmesi ve yapım aşamasında bir tesis olduğundan şüphelenilen Kazma Dağı yeraltı sahasının vurulması yer alıyor.

Diğer yandan ABD ordusu, Perşembe günü Hürmüz Boğazı ve İran'ın güney kıyılarındaki hedeflere üst üste beşinci günde de hava saldırıları gerçekleştirdi.

Yetkililer, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Hürmüz Boğazı'ndaki operasyon merkezi olarak kabul edilen Bender Abbas şehri çevresindeki en az yedi köprünün bombalandığı bilgisini paylaştı.

Bender Abbas'ın, boğazın diğer bölgelerine mühimmat, ikmal malzemesi ve takviye güç sevk edilmesinde kritik bir merkez olduğu vurgulandı.

Bu süreçte İran da Ürdün, Katar, Bahreyn, Irak ve Kuveyt'teki ABD üslerine yönelik saldırılarını artırırken; DMO, Amerikan askerlerinin birkaç ay önce çekildiği Suriye'deki bir üssü de vurdu. Ancak Suriye'deki Al Tanf üssü aylar önce boşatılmıştı.

ABD VE İSRAİL ARASINDA UÇAK KRİZİ

ABD'nin şu anda Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda yaklaşık 30, İsrail'in güneyindeki Ramon Havalimanı'nda ise benzer sayıda yakıt ikmal uçağı bulunuyor.

İsrailli yetkililer, Washington'ın önümüzdeki günlerde onlarca uçak daha göndererek bu sayıyı savaşın başındaki seviyeye getirmek istediğini belirtti.

Bölgedeki diğer hava üslerinin İran saldırılarına açık ve güvensiz olması nedeniyle ABD ordusunun uçakları Ben Gurion Havalimanı'nda konuşlandırmayı tercih ettiği öğrenildi.

Öte yandan, ABD askeri yakıt ikmal uçaklarının varlığı İsrail iç siyasetinde tartışma konusu haline geldi.

Havalimanında aylarca park halinde kalan uçaklar trafiği neredeyse tamamen kilitledi. Hava sahasının kapalı olduğu savaş döneminde bu durum sorun yaratmazken, yaz tatili döneminde sivil uçuşların aksaması ve kitlesel iptallerin yaşanması ihtimali, üç ay sonra seçime gidecek olan Netanyahu koalisyonunu siyasi riskle karşı karşıya bıraktı.

Ulaştırma Bakanı Miri Regev uçakların taşınmasını veya sınırlandırılmasını talep ederken, Savunma Bakanlığı ve İsrail ordusu bu talebe karşı çıktı.

Trump yönetiminin ek uçaklar için yer sağlanmasını talep etti. İsrail hükümeti ise uçakları gelişini yasakladı.