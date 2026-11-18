Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Maranhão eyaletinde, uzun yıllardır gönüllü izolasyon halinde yaşayan Awá-Guajá topluluğunun üyeleri, 16 Kasım'da Tawari köyüne yaklaştı. Arariboia Yerli Toprakları'nda bulunan ve Guajajara halkının yaşadığı köydeki kısa süreli temasın ardından grup yeniden ormana döndü.

Yerel kaynaklara göre yaklaşık 20 kişilik grupta erkekler, kadınlar ve çocuklar bulunuyordu. Bölge halkının kaydettiği görüntülerde, gruptaki bazı kişilerin yay ve ok taşıdığı görüldü.

Görüntülere, bir köy sakininin gruba yiyecek götürdüğü ve topluluk üyelerinin yaklaşarak yiyecekleri aldığı anlar da yansıdı. Yerel kaynaklar, gruba meyve ve yer elması verildiğini aktardı.

GIDA SIKINTISI HENÜZ DOĞRULANMADI

Maranhão Yerli Halkları Örgütleri Koordinasyonu (Coapima), gruptaki bazı çocukların ve yaşlıların belirgin şekilde zayıf göründüğünü açıkladı. Grubun yiyecek bulmakta zorlandığı için köye yaklaşmış olabileceği değerlendiriliyor. Ancak gıda sıkıntısı yaşandığı veya grupta yetersiz beslenme bulunduğu henüz tıbbi olarak doğrulanmadı.

Bölgedeki yasa dışı ağaç kesimi, avcılık ve orman alanlarına yönelik müdahaleler de yerli toplulukların yaşam koşullarını tehdit eden unsurlar arasında gösteriliyor. Uzmanlar, grubun köye yaklaşmasının kesin nedeninin henüz belirlenmediğini ifade ediyor.

KORUMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRİLDİ

Brezilya Ulusal Yerli Halklar Vakfı (Funai), olayın ardından özel koruma ekiplerini harekete geçirdi. Sağlık yetkilileriyle birlikte kriz koordinasyon mekanizması oluşturuldu ve bölgeye kontrolsüz girişleri önlemek için tedbirler alındı.

Yetkililer, dış dünyayla sınırlı temas kuran toplulukların bazı bulaşıcı hastalıklara karşı daha savunmasız olabileceğine dikkat çekti. Funai, önceliklerinin yerlilerin sağlığını, yaşamını ve kendi yaşam biçimlerini sürdürme haklarını korumak olduğunu vurguladı.

Yetkililer ayrıca bu kısa süreli karşılaşmanın, Awá-Guajá topluluğunun gönüllü izolasyondan tamamen vazgeçtiği anlamına gelmediğini belirtti. Brezilya hükümeti bölgedeki gelişmeleri izlemeyi sürdürüyor.