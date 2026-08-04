Proje kapsamında toplam 450 yerli bitki, ulaşılması güç bataklık alanlarına kurulan yüzen platformlara dikildi. Araştırmacılar, doğal bitki örtüsünü güçlendirerek kimyasal mücadeleye ihtiyaç duymadan istilacı türleri baskılamayı hedefledi. Çalışmanın bulguları, Society for Ecological Restoration tarafından düzenlenen bilimsel bir konferansta paylaşıldı.

HELİKOPTERLE BATAKLIĞA TAŞINDILAR

Çalışma sırasında her biri bir ağaç ve dört çalıdan oluşan 90 yüzen platform, helikopter yardımıyla Washington'daki sulak alana bırakıldı. Ulaşılması zor bölgelere yerleştirilen bu yapılar zamanla kök salarak küçük yaşam alanları oluşturmaya başladı.

Araştırmacılar, büyüyen ağaç ve çalıların oluşturduğu gölge sayesinde istilacı çimlerin gelişiminin yavaşladığını, yerli bitkilerin ise daha uygun koşullarda büyüme fırsatı bulduğunu ifade etti.

DOĞAL YÖNTEMLE İSTİLACI TÜRLERLE MÜCADELE

İstilacı çim türleri birçok sulak alanda yerel bitkilerin yayılmasını engelleyerek ekosistemin dengesini bozuyor. Washington'da uygulanan yöntem ise bu sorunu ilaç kullanmadan, yerli bitkilerin doğal rekabet gücünden yararlanarak çözmeyi amaçlıyor.

Bilim insanları, elde edilen sonuçların benzer sulak alan restorasyon projeleri için umut verici olduğunu ve yöntemin başarılı olması halinde farklı bölgelerde de uygulanabileceğini değerlendiriyor.