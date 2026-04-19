Van’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, Gülistan Doku’nun ailesine destek olmak amacıyla Tunceli’ye gelerek adliye önünde önemli açıklamalarda bulundu.

Kızının soruşturma dosyasında 2 erkeğe ait DNA tespit edilmesine rağmen somut bir adım atılmadığını savunan Kabaiş, "Dosya 6 aydır rafta duruyor. Sadece telefonun yurt dışından gelmesini beklediklerini söylüyorlar. Kimsenin parmağı varsa, kim olursa olsun bu olay çözülsün," diyerek Van Valisi’ne yardım çağrısında bulundu.

'REKTÖRDEN ŞÜPHELENİYORUM'

Üniversite yönetiminin süreçteki tutumunu eleştiren Nizamettin Kabaiş, kamera kayıtlarının silindiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Biz çocuğumuzu size emanet etmiştik. Siz ‘bunlar bizim evladımızdır’ demeliydiniz. Hiç mücadele etmediler. Rektörden çok şüpheleniyorum; kamera kayıtları silinmiş, hal hareketlerinden dahi belli. Otopsi odasına bile girmiş. Taziyeye gelmedi, ‘öğrencimin başına ne geldi’ diye sormadı. Devletimize ve Adalet Bakanımıza güveniyorum; 'güçlüye dokunulmaz' algısının yıkılacağına inanıyorum. Bu olayın peşini asla bırakmayacağız."

Doku ailesiyle bir araya gelerek dayanışma mesajı veren Kabaiş, her iki genç kızın dosyasındaki karanlık noktaların aydınlatılmasını beklediklerini vurguladı. Bu sırada Doku ailesi de soruşturma kapsamındaki şüpheli Mustafa Türkay Sonel’in annesi hakkında tutuklama talebiyle savcılığa dilekçe sundu.