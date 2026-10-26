Avrupa’da işten çıkarmalar ve şirketlerin küçülme kararları gündemdeyken, Almanya’daki bir kamu kurumu çalışanlarına sunduğu haklarla dikkat çekiyor. Federal İstihdam Ajansı’nda (Bundesagentur für Arbeit) çalışanlar, yüksek maaşların yanı sıra Noel ikramiyesi, ek emeklilik güvencesi ve güçlü işten çıkarılma korumasından yararlanıyor.

Üstelik belirli şartları karşılayan çalışanlar için iş güvencesi çok daha güçlü. 40 yaşını dolduran ve en az 15 yıllık hizmet süresine ulaşan bazı çalışanların iş sözleşmelerinin olağan gerekçelerle feshedilmesi mümkün olmuyor.

Maaşlar 7 bin avroyu aşıyor

Kurumda çalışanların maaşları, görev ve sorumluluklarına göre değişiyor. Mesleki asistanlar aylık brüt 3.241 (yaklaşık 180 bin lira) ile 4.294 avro (yaklaşık 240 bin lira) arasında kazanıyor. İş ve meslek danışmanlarının maaşı 4.325 ile 5.757 avro arasında değişiyor.

Ekip liderleri ise aylık brüt 4.763 (yaklaşık 265 bin lira) ile 6.480 (yaklaşık 361 bin lira) avro arasında maaş alıyor. En üst pozisyonlarda temel maaş aylık brüt 7.567 avroya (yaklaşık 422 bin lira) kadar çıkabiliyor.

Çalışanların kazancı yalnızca maaşla sınırlı kalmıyor. Kurum, ek ödemeler ve emeklilik haklarıyla da öne çıkıyor.

Noel ikramiyesi ve ek emeklilik desteği

Çalışanlar, pozisyonlarına ve maaş seviyelerine bağlı olarak Noel ikramiyesi alabiliyor. Ekip liderlerinin Noel ikramiyesi 5.800 avroyu (yaklaşık 323 bin lira) aşabiliyor.

Bunun yanı sıra kurum, çalışanlarına işveren tarafından finanse edilen ek emeklilik sigortası da sunuyor. Böylece çalışanlar, mevcut gelirlerinin yanı sıra emeklilik dönemleri için de ek güvence elde ediyor.

Çalışma koşulları da dikkat çekiyor. Haftalık çalışma süresi 39 saat olarak uygulanıyor. Ayrıca 2027’den itibaren çalışanların, beş günlük çalışma haftası düzeninde 31 gün ücretli yıllık izin hakkına sahip olması bekleniyor.

Kurumda yaklaşık 116 bin kişi çalışıyor

Federal İstihdam Ajansı, 2025 yılının sonunda toplam 115 bin 931 kişiye istihdam sağlıyordu. Aynı yıl 745 işten çıkarma kaydedildi. Bu sayı, toplam çalışan sayısının yaklaşık yüzde 0,64’üne karşılık geliyor.

Özel sektördeki işten çıkarma oranlarının daha yüksek olduğuna işaret eden araştırmalar da bulunuyor. Bu tablo, kurumun sunduğu iş güvencesini daha dikkat çekici hale getiriyor.

2032’ye kadar 7 bin 800 iş azaltılacak

Çalışanlar için sunulan avantajlara rağmen kurumun geleceğe yönelik bir küçülme planı da bulunuyor. 2032 yılına kadar yaklaşık 7 bin 800 pozisyonun kaldırılması hedefleniyor.

Kurum, bu azaltımın büyük bölümünün zorunlu işten çıkarmalarla değil, emekliye ayrılan çalışanların yerine yeni personel alınmaması gibi doğal yollarla gerçekleştirilmesinin planlandığını belirtiyor.

Yüksek maaşlar, ek ödemeler, emeklilik desteği ve güçlü iş güvencesi, Federal İstihdam Ajansı’nı Almanya’nın dikkat çeken kamu işverenlerinden biri haline getiriyor. Avrupa’da iş güvencesinin giderek daha fazla tartışıldığı bir dönemde, kurumun çalışanlarına sunduğu bu koşullar öne çıkıyor.