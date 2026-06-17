Afrika kıtası, modern tarihin en büyük ekolojik seferberliklerinden birine ev sahipliği yapıyor. Mediafax’ın aktardığı bilgilere göre, 11 Afrika ülkesi, Sahra Çölü'nün genişlemesini engellemeyi ve Sahel bölgesindeki verimli toprakları kurtarmayı amaçlayan "Büyük Yeşil Duvar" (Great Green Wall) projesini hayata geçirmek için mücadele ediyor.

8 BİN KİLOMETRELİK DOĞAL BİR BARİYER OLUŞTURULUYOR

Proje, Afrika'nın doğu ucu Cibuti'den batı kıyısı Senegal'e kadar uzanan, yaklaşık 8.000 kilometre uzunluğunda devasa bir bitki örtüsü kuşağı oluşturulmasını öngörüyor. Girişimin temel hedeflerinde çölleşme sürecini yavaşlatmak, bozulmuş arazileri yeniden tarıma kazandırmak, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan milyonlarca yerel halkı korumak.

2030 yılı stratejik planına göre, proje kapsamında 100 milyon hektar alanın restore edilmesi, 250 milyon ton karbondioksit emilimi sağlanması ve bölgede 10 milyona yakın "yeşil istihdam" yaratılması hedefleniyor. Uzmanlar, ağaçlandırma çalışmaları sayesinde toprağın stabilize olacağını ve kuraklığın yıkıcı etkilerinin hafifleyeceğini belirtti.

SADECE %18'İ TAMAMLANDI

Yaklaşık 19 yıl önce Afrika Birliği ve uluslararası kuruluşların desteğiyle başlatılan bu iddialı girişim, ne yazık ki beklenen hızda ilerlemiyor. Son verilere göre, projenin henüz yalnızca %18’lik kısmı tamamlanabildi.

Etiyopya, Senegal ve Nijerya geniş arazileri yeniden canlandırarak en başarılı ülkeler olarak öne çıksa da, bölgedeki birçok ülkede çalışmalar durma noktasında.

31 milyar dolarlık dev bütçeye sahip projenin önündeki en büyük engeller ise şunlar: Siyasi istikrarsızlıklar ve askeri darbeler, yolsuzluk ve mali yönetim zafiyetleri, yetersiz altyapı ve lojistik sorunlar.

250 MİLYON İNSAN "İKLİM MÜLTEİCİSİ" OLABİLİR

Sahra Çölü ile savanlar arasında kritik bir geçiş şeridi olan Sahel bölgesi, küresel ısınmadan en ağır darbeyi alan yerlerin başında geliyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Sahra Çölü her yıl 45 ila 60 santimetre güneye doğru ilerliyor. Ayrıca bölgedeki sıcaklık artışı, son yüzyılda dünya ortalamasının 1,5°C üzerine çıkmış durumda.

BM uzmanları, acil ve ölçeklenebilir önlemler alınmadığı takdirde toprak kaybının devasa bir insani krize yol açacağı konusunda uyarıyor. Tahminlere göre, 2050 yılına kadar yaklaşık 250 milyon insan iklim değişikliği ve çölleşme nedeniyle evlerini terk ederek "iklim mültecisi" konumuna düşebilir.

BİR DİĞER ALTERNATİF İSE SAHRA'YI ENERJİ ÜSSÜNE ÇEVİRMEK

Çölleşme tehdidine karşı yeşil koridor projeleri sürerken, bilim dünyası Sahra'nın potansiyelini farklı bir alanda değerlendirmeyi de tartışıyor. ecoportal.net sitesinde yer alan bilimsel modellemelere göre Sahra Çölü, devasa güneş enerjisi santralleri için yeryüzündeki en ideal nokta. Bilim insanları, çöle yerleştirilecek milyonlarca güneş paneliyle küresel ölçekte temiz ve sürdürülebilir enerji üretilebileceğini öngörüyor.