Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, e-ticaret platformlarında ürün ve işletmelerin daha fazla tercih edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan sahte yorum, beğeni, takipçi ve 5 yıldız gibi yapay etkileşimlere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kurul tarafından alınan kararla; tüketicilerin satın alma kararlarını doğrudan etkileyen bu verilerin manipüle edilmesi ve işletmelerin görünürlüğünün yanıltıcı biçimde artırılması mevzuata aykırı bulundu.

Yapılan incelemelerde beğeni, soru sorma, görüntüleme, takipçi, yorum ve yıldız gibi göstergelerin manipüle edilerek işletmelerin internet sitelerindeki görünürlüğünün gerçekte olduğundan daha yüksek yansıtıldığı tespit edildi.

SAHTE SEPET VE ÜCRETLİ YORUMLAR MERCEK ALTINDA

Denetimler kapsamında platformlardaki ürünlerin favoriye alınması veya sepete eklenmesi amacıyla ücret karşılığında sunulan hizmetler de incelemeye alındı. İşletmelerden herhangi bir mal veya hizmet satın almayan kişilerin yorum yapmaya yönlendirilmesi ve bu değerlendirmelerin platformlarda yayımlanması yanıltıcı uygulama olarak kayıtlara geçti.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, bir ürünün satışını artırmak amacıyla doğru olmayan değerlendirmeler yaptırılamayacağı ya da ürünü onaylayan ifadeler için kişi ve kuruluşlardan hizmet satın alınamayacağı vurgulandı.

OLUMSUZ YORUMLARIN ENGELLENMESİ VE ERİŞİM ENGELİ KARARI

İncelemelerin bir diğer önemli boyutunu ise olumsuz tüketici yorumlarına müdahale edilmesi oluşturdu. Bazı hizmetler aracılığıyla işletmeler hakkındaki olumsuz değerlendirmelerin yayımlanmasının veya tüketiciler tarafından görünür olmasının engellendiği saptandı.

Bu durumun, tüketicilerin ürün ve işletmelere ilişkin gerçek kullanıcı deneyimlerine ulaşmasını zorlaştırdığı belirtildi.

Reklam Kurulu, mevzuata aykırı bulunan çok sayıda URL hakkında erişimin engellenmesine karar verdi. Erişim engeli getirilen ilanlar arasında arama motorlarında sunulan 5 yıldız ve yorum hizmetlerinden, alışveriş platformlarındaki takipçi, beğeni, favori ve sepete ekleme botlarına kadar birçok farklı yapay etkileşim hizmeti yer alıyor.