23 yaşındaki Onlyfans fenomeni Lily Phillips, yaşlı hayranlarından olan 82 yaşındaki Steve adındaki bir kişi ile tanışmak için Amerikan huzurevine gitti.

Mini etek ve göğüs dekoltesini gösteren bir hırka dışında hiçbir şey giymeyen Lily, fotoğrafta dengesini sağlamak için yürüteç kullanan aşırı neşeli yaşlıyla bir selfie çekti.

Çektiği videoyu TikTok hesabından paylaşan Lily, Steve ile iyi vakit geçirdiğini ve onun iki yaşlı arkadaşı ile tanıştığını söyledi.

60 YAŞ ÜSTÜ ERKEKLERLE TANIŞMAK İSTİYOR

Lily Philips, geçen hafta TikTok'ta olgun erkeklerle tanışma planını ilk kez duyurarak 'hayır işleri yapmayı ve '60 yaş üstü' erkeklerden kendisiyle iletişime geçmelerini rica etmeyi çok istediğini söyledi.

"HERKESİN DENEMESİNE İZİN VERİYORUM"

Bir gecede 100 erkekle tartışmalı bir şekilde cinsel ilişkiyle girmesiyle gündeme gelen Onlyfans yıldızı, 'en yaşlı hayranıyla' yatmak istediğini söyledi ve 60'lı ve 70'li yaşlardaki erkekleri kendisine mesaj atmaya teşvik etti.

Lilly, "Burada olduğum süre boyunca biraz hayır işi yapmayı çok isterim, bu yüzden bakım evinde olan herkes bana ulaşsın. Herkesin denemesine izin veriyorum" dedi.