İlişkilerinde üst üste yaşadığı hayal kırıklıklarıyla gündeme gelen 38 yaşındaki sosyal medya fenomeni ve Onlıyfans yıldızı Bonnie Locket, radikal bir karara imza atarak "kendisiyle evleneceğini" duyurdu.

11 yıllık bir birlikteliğin ardından dokuz ay süren evliliğinin aldatılma sebebiyle yıkılması ve sonrasındaki ilişkisinde de benzer bir ihanetle karşılaşması üzerine Locket, mutluluğu artık başkasında değil, kendisinde aramaya karar verdi.

KENDİSİYLE EVLENECEK

Gelecek ay İspanya’nın dünyaca ünlü tatil adası İbiza’da görkemli bir plaj düğünü yapmaya hazırlanan fenomen, bu özel gün için hiçbir masraftan kaçınmıyor. 20 bin dolarlık (yaklaşık 680 bin TL) özel tasarım bir gelinlik giyecek olan Locket, parmağına ise 25 bin dolar değerinde devasa bir pırlanta yüzük takacak.

Geçmişteki travmalarını bu törenle silmeyi amaçlayan ünlü isim, "Bu evlilik asla boşanmayla veya sadakatsizlikle sonuçlanamaz; kendimi asla hayal kırıklığına uğratmam," sözleriyle kararlılığını vurguladı.

"YEDİ AYDIR BEKARIM"

Kendi deyimiyle "biyolojik saati işleyen" ancak erkekler tarafından sürekli hayal kırıklığına uğratılan hemcinslerinin sesi olmak istediğini belirten Locket, yedi aydır bekar olduğunu ve bunun hayatındaki en uzun yalnızlık süreci olduğunu ifade etti. Sadakat yeminini emanet edebileceği tek güvenilir kişinin kendisi olduğunu söyleyen fenomenin bu hamlesi, sosyal medyada "öz sevgi mi yoksa reklam çalışması mı?" tartışmalarını da beraberinde getirdi.