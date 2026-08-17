Küresel piyasalarda ons altın, ABD Doları’ndaki değer kaybı ve borsa yatırım fonlarına (ETF) dönen güçlü kurumsal alımların etkisiyle Asya seansında 4.395 dolar bandına kadar tırmandı.

Yurt içi piyasalarda ise hem küresel ons hareketleri hem de döviz kurunun desteğiyle gram altın 6 bin 700 liranın üzerindeki güçlü tutunuşunu sürdürüyor. Spot piyasada ons fiyatı haftalık bazda %0,4 primlenirken, ABD vadeli işlemlerinde 4.448 dolar seviyesi test edildi.

DÜŞEN FAİZ BEKLENTİSİYLE DOLAR ZAYIFLADI

ABD ekonomisinde Temmuz ayına ilişkin açıklanan veriler piyasa dinamiklerini doğrudan etkiledi. Tarım dışı istihdamdaki düşüş, perakende satışların %0,6 gerilemesi ve yıllık enflasyonun %3,4 seviyesinde kalması, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecek ay faiz artırma olasılığını zayıflattı. Para piyasalarında Eylül ayında yeni bir faiz artışı yapılma ihtimali %47 seviyelerinden %30-%33 bandına geriledi. Faiz getirisi bulunmayan altın için fırsat maliyetinin düşmesi yatırımcı ilgisini artırırken, Dolar Endeksi’nin (DXY) %0,1 gerilemesi metalleri diğer para birimi sahipleri için cazip kıldı.

KURUMSAL TALEP VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Yükselişi destekleyen bir diğer unsur kurumsal yatırımcıların piyasaya dönüşü oldu. Temmuz ayında küresel fiziki altın ETF fonlarına 3 milyar dolarlık net giriş kaydedilmesi, talebin geniş tabanlı bir yapıya kavuştuğunu gösterdi. Diğer yandan Ortadoğu'daki diplomatik temaslar ve Hürmüz Boğazı çevresindeki belirsizlik güvenli liman talebini canlı tutuyor. İsrail'in Gazze saldırıları sürerken ABD'li temsilcilerin Mısır, Katar ve Türk arabulucularla Kahire'de gerçekleştirdiği görüşmeler yakından izleniyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLER KRİTİK SEVİYELERDE

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, ılımlı enflasyon verilerinin dolar üzerinde baskı kurarak altının 4.400 dolar seviyesine hamle yapması için alan açtığını, 4.500 dolar üstü kalıcılık için dolarda ilave zayıflama gerektiğini belirtti. Teknik analizlerde 4.400 dolar psikolojik eşiğinin aşılması durumunda 4.480 dolar direnci öne çıkarken; olası geri çekilmelerde 4.385 ve 4.195 dolar seviyeleri destek olarak takip ediliyor.

Piyasalar Çarşamba günü yayımlanacak Fed toplantı tutanaklarına kilitlenmişken, diğer değerli metallerden gümüş %1,4 artışla 65,53 dolara, platin %0,3 tırmanarak 1.752 dolara ve paladyum %1,6 primle 1.333 dolar seviyesine ulaştı.