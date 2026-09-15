Küresel piyasalarda ons altın, Eylül ayının ilk yarısından itibaren devam eden satış baskısıyla geri çekilmeyi sürdürüyor. Gün içinde 4.266 dolar seviyesine kadar gerileyen ons fiyatı, Saxo Bank’ın kısa vadeli kritik eşik olarak değerlendirdiği 4.300 dolar bölgesinin altına indi. Alıcıların yoğunlaştığı bu destek alanının aşağı yönlü kırılması, kritik faiz kararı öncesinde teknik görünüm üzerindeki baskıyı artırdı.

SAXO BANK'TAN YÜZDE 4'LÜK YÜKSELİŞ ŞARTI

Saxo Bank Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, altındaki mevcut düşüş eğiliminin zayıflayabilmesi için fiyatların yeniden 4.440 dolar seviyesinin üzerine çıkması gerektiğini bildirdi. Mevcut 4.266 dolar seviyesinden 4.440 dolara ulaşılması yaklaşık %4’lük bir artışa karşılık geliyor. Analistler, teknik toparlanmanın teyidi için yalnızca bu seviyenin görülmesinin değil, üzerinde kalıcılık sağlanmasının da önem taşıdığını vurguluyor.

ALTIN ÜZERİNDEKİ 3 TEMEL BASKI

Değerli metallerdeki geri çekilmenin arkasında üç ana etmen öne çıkıyor:

Fed Faiz Beklentisi: Piyasalarda Fed'in kararına ilişkin belirsizlikler ve şahin faiz patikası ihtimali, faiz getirisi sunmayan altının alternatif maliyetini artırıyor.

Yükselen Tahvil Getirileri: ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin gün içinde %5 seviyesini aşarak son yılların en yüksek bölgelerine ulaşması, sabit getirili araçların cazibesini yükseltiyor.

Güçlenen Dolar: Dolar endeksindeki yükseliş, ons altını diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için daha maliyetli hale getiriyor.

Öte yandan, Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist endişeleri artırması ve Fed’in sıkı para politikasını sürdüreceği beklentisi, Orta Doğu'daki jeopolitik risklere rağmen altının "güvenli liman" talebi görmesini zorlaştırıyor.

SATIŞ BASKISI DEĞERLİ METALLERİN GENELİNE YAYILDI

Geri çekilme yalnızca ons altınla sınırlı kalmadı; gümüş 63 dolar seviyelerine gerilerken, platin ve paladyum fiyatlarında da benzer oranlarda değer kayıpları kaydedildi. Bu tablo, hareketin altın özelinden ziyade küresel faiz ve dolar odaklı genel bir piyasa fiyatlaması olduğunu gösteriyor.

GÖZLER YARIN SAAT 21:00'DE

Fed’in iki günlük toplantısı başlarken faiz kararı yarın (16 Eylül) TSİ 21.00’de açıklanacak. Kararın ardından TSİ 21.30’da Fed Başkanı Kevin Warsh’ın yapacağı basın toplantısı ve açıklanacak yeni ekonomik projeksiyonlar takip edilecek. Piyasa aktörleri, faiz kararının kendisinden ziyade Fed’in önümüzdeki döneme ilişkin vereceği politika sinyallerine odaklanmış durumda.

GRAM ALTIN KUR DESTEĞİYLE DİRENİYOR

Ons altındaki gerilemeye karşın yurt içi piyasada gram altın fiyatları daha yatay bir seyir izliyor. Dolar/TL kurundaki hareketlilik, ons taraflı düşüşün gram altına yansımasını sınırlandırıyor. 15 Eylül işlemleri itibarıyla gram altın 6.700 TL seviyesinin üzerindeki tutunmasını sürdürüyor.

Saxo Bank yetkilileri, uzun vadede kamu borçları ve merkez bankalarının altın alımlarının fiyatları desteklemeye devam edebileceğini, ancak kısa vadeli yönün yarınki Fed açıklamaları sonrası netleşeceğini ifade ediyor.