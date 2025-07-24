Altın fiyatları, ticaret geriliminin hafiflemesinin güvenli liman talebi azaltması ve zayıflayan ABD dolarının desteğini dengelemesiyle dün yaşanan yüzde 1,3'lük keskin düşüşün ardından bu sabah da aşağı yönlü bir seyir izliyor.

Altın fiyatları, önceki seansta yaşanan sert düşüşün ardından güne yatay seyirle başladı. Zayıflayan doların sağladığı desteğe rağmen, azalan ticaret gerilimleri güvenli liman talebini azalttı.

Ons altın erken işlemlerde ons başına 3.374 dolara doğru yaşanan gerilemenin ardından düne göre yüzde 0,15 kayıpla 3382,35 dolarda. Piyasa uzmanları, düşüşün son yükseliş ivmesinin ardından geçici bir geri çekilme olduğu tahmininde bulundu.

BUGÜN GÖZLER FAİZ KARARINDA

Yurt içinde ise gözler saat 14.00'e çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz indirimi oranına göre gram altında yeni rekorlar görülebilir. Gram altın faiz kararına saatler kala serbest piyasada güne 4.395 liradan Kapalıçarşı'da ise 4.429 liradan başladı.

GoldSilver Central'den Brian Lan, "Son ticaret haberleri bir miktar kar alımını tetikleyene kadar altın bir ralli için hazır görünüyordu. Buna rağmen, zayıflayan dolar altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor ve metalde yükseliş eğilimini sürdürüyoruz" dedi.

ABD VE JAPONYA ANLAŞMASI

Ticaret gerilimlerinin hafiflemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya ile yaptığı ve otomobil ithalatındaki gümrük vergilerini azaltan son ticaret anlaşmasını izledi. Ayrıca Avrupa Birliği ve ABD, bazı muafiyetlerle birlikte AB ithalatına yüzde 15 gümrük vergisi uygulanmasını içeren benzer bir ticaret anlaşmasına yaklaşıyor.

DOLAR GERİLEDİ ALTIN DAHA UCUZ

Ticaret görüşmelerindeki ilerlemenin risk algısını iyileştirmesi, altın gibi güvenli liman varlıklarına olan ihtiyacı azalttı. Bu arada, ABD dolar endeksi iki haftadan uzun bir sürenin en düşük seviyesine gerileyerek altının diğer para birimleri sahipleri için daha ucuz hale gelmesine yardımcı oldu.

Yatırımcılar ayrıca, Fed'in gelecek haftaki politika kararı öncesinde ABD haftalık işsizlik başvuruları ve S&P Global'in flaş PMI'ı da dahil olmak üzere önemli ekonomik verileri bekliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararı da odak noktasında.