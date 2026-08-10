Küresel piyasalarda yeni hafta başlarken dikkatler jeopolitik risklere ve çarşamba günü ABD'de açıklanacak temmuz TÜFE verisine çevrildi. Ons altın, geçen haftaki %7,34'lük primin ardından yeni haftaya sınırlı kâr satışı ile başladı. Geçen haftayı 4.342 dolardan tamamlayan ons altın, TSİ 06:00 itibarıyla 4.320 dolardan fiyatlandı. Spot piyasada işlem gören 10 Ağustos 2026 gram altın fiyatı da 6.631 TL'den haftaya başladı.

Yükseliş İçin Kritik Üç Şart Öne Çıkıyor

Analizlerde, altında yükselişin devamı için onsun teknik olarak 4.200 doların üzerinde kalıcı olması, petrolde düşüş eğiliminin sürmesi ve bu hafta gelecek ABD temmuz TÜFE verisinin tahminlerin altında kalması "3 kritik şart" olarak öne sürülüyor. Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin 80 bin artış beklentisine karşılık 23 bin kişi gerilemesi, FED'den faiz artışı tahminlerini de %44'e kadar düşürdü ve bu gelişme altındaki yükselişte etkili oldu. Bu hafta ülkede açıklanacak temmuz TÜFE verisinin ise %3,4 gelmesi bekleniyor. Tahminler dahilinde ya da daha düşük bir veri halinde, faiz beklentilerinin bir miktar daha gerileyebileceği ve bunun altına destek olabileceği ifade ediliyor.

Merkez Bankası Alımları ve Teknik Seviyeler

Ahlatçı Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, "3-7 Ağustos haftasında ons altın fiyatlamalarında ana belirleyici unsur Orta Doğu'da diplomatik çözüm beklentilerinin petrol fiyatlarını ve enflasyon endişelerini aşağı çekmesiyle FED'in faiz artırımı beklentilerinin zayıflaması oldu. Cuma günü açıklanan zayıf ABD istihdam verileri de bu görünümü desteklerken, ons altın haftalık bazda %7'nin üzerinde yükselişle ocak ayından bu yana en güçlü haftalık performansına yöneldi." denildi. Analistler, altının ons fiyatında 4.200 dolar üzerinde kalıcılık halinde yükseliş isteğinin devam edebileceği görüşünü paylaşarak "Yukarıda ise 100 günlük ve 200 günlük ortalama seviyelerin konumlandığı 4.390-4.495 dolar bandı ilk direnç bölgesi olarak dikkat çekiyor." yorumunda bulunuyor.

Çin'den Dikkat Çeken Alım ve Petrol Fiyatları

Altın fiyatları için önemli bir katalizör olan merkez bankası alımları da devam ediyor. Çin Merkez Bankası, temmuzda 19,91 ton altın aldı. Bu rakam, Ekim 2023'ten bu yana en yüksek aylık alıma işaret etti. Üst üste 21'inci ayda da altın alımını sürdüren Çin'in altın rezervi 2 bin 366 tona çıktı. Öte yandan petrol fiyatları geçen haftaki %-6,40'lık düşüşün ardından bu haftaya %2,50 primle başladı. Cuma günü 82,28 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 84,35 sevilerine yöneldi.

İran, Umman ile Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşmaya yaklaştığını açıkladı. Ancak Tahran yönetiminin; ABD deniz ablukasının sona ermesi, yaptırımların kaldırılması ve savaş zararlarının ödenmesi konusundaki taleplerini sürdürdüğü iddia ediliyor. Yemen'de İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın bir rafinerisine saldırı düzenlemesi ve BAE'ye ait bir tankerin hafta sonu Hürmüz'de saldırıya uğraması da belirsizlikleri artırarak altın fiyatını baskıladı.