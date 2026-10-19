Victoria’s Secret Fashion Show 2026, ünlü modellerin ve yıldız isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Gecenin en dikkat çekici anlarından biri ise Adriana Lima’nın podyuma çıkışı oldu. Yıllarca markanın simge isimlerinden biri olarak anılan 45 yaşındaki model, defilenin finalinde yürüyerek izleyicilerden yoğun alkış aldı.

VICTORIA’S SECRET DEFİLESİNİN KAPANIŞINI YAPTI

GMA News’te yayınlanan habere göre; 2026 Victoria’s Secret Fashion Show’un finalinde podyuma çıkan Adriana Lima, beyaz kombini ve zarif kanatlarıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Podyumda ağır adımlarla yürüyerek kıyafetini farklı açılardan sergileyen Lima, gecenin en yüksek alkışlarından bazılarını aldı.

1999 yılından bu yana Victoria’s Secret ile özdeşleşen model, markanın en tanınan melekleri arasında yer alıyor. Lima’nın 2018’de markayla son kez podyuma çıktığı açıklanmıştı. Ancak ünlü model, 2024 yılında defileye geri döndü ve sonraki yıllarda da podyumda yürümeyi sürdürdü.



Lima'nın podyuma dönüşü sosyal medyada da geniş yankı buldu. Hayranları, ünlü modelin yıllar geçse de etkileyici görünümünü ve podyumdaki ihtişamını koruduğunu belirterek övgü dolu yorumlar yaptı. “Onsuz bir şov düşünülemezdi”, “Yine harika”, “45 yaşında hâlâ muhteşem” yorumları öne çıktı.

GECENİN DİĞER YILDIZLARI DA İLGİ GÖRDÜ

Defilede Adriana Lima’nın yanı sıra Barbara Palvin de podyuma çıktı. Oyuncu Dylan Sprouse ile evli olan Palvin, çiftin bebeklerinin doğumundan yalnızca bir ay sonra Victoria’s Secret defilesinde yer aldı.

Gecenin öne çıkan isimlerinden biri de Kylie Jenner oldu. Ünlü isim, Victoria’s Secret Fashion Show’a ilk kez katılarak markanın ikonik tasarımlarından Fantasy Bra’yı tanıttı.

Filipinli-İngiliz model Christina Nadin ise defilede podyuma çıkan Filipin kökenli ikinci model olarak öne çıktı.

VICTORIA’S SECRET PODYUMUNDA 21'İNCİ YÜRÜYÜŞÜ

1999 yılından bu yana Victoria’s Secret ile özdeşleşen Adriana Lima, 2018'de markaya veda etmiş, 2024'te ise podyuma geri dönmüştü. 2026 defilesinde yeniden yer alan modelin, markanın podyumunda 21'inci kez yürüdüğü belirtildi.

Lima'nın dönüşü, moda dünyasında yıllardır süren etkisini bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü modelin final yürüyüşü, 2026 defilesinin akıllarda kalan anları arasına girdi.