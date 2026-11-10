Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu'nun bu sezonki performansı beklentilerin gerisinde kaldı. Onuachu, bordo-mavili formayla daha önce sergilediği performanstan uzak bir görüntü çiziyor. SADECE 2 GOL ATTI Bu sezon Onuachu, Kasımpaşa, Başakşehir, Amed SK, Konyaspor, Galatasaray, Samsunspor, Gaziantep FK ve son oynanan Alanyaspor karşılaşmalarında gol atamadı. Forma giydiği 9 maçta 2 gol atan oyuncu söz konusu golleri Gençlerbirliği maçında attı. ESKİ SEZONLARINI ARATIYOR Onuachu, Karadeniz ekibinde kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda ilk 9 maçta 7 gol ve 1 asist yaparken, geçtiğimiz sezon bonservisiyle geldiği bordo-mavili takımda aynı performansı ortaya koyarak 7 gol gol ve 1 asist yaptı.

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