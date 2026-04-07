Süper Lig'de zirve yarışına yeniden dahil olan Trabzonspor'da Paul Onuachu, gol yollarındaki etkisi ile fark yaratıyor.

Nijeryalı golcü, Trabzonspor tarihine geçmek için gözünü yeni bir hedefe çevirdi. Onuachu, bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu kırmayı hedefliyor.

Kalan 6 haftada 3 gol kaydederse Alexander Sörloth'u sollayacak Onuachu, rekoru elinde bulunduran Şota Arveladze'yi yakalayacak. 22 golle, krallık yarışında ilk sıraya yerleşen Onuachu, ilk sezonu olan 2023-2024'te ligde 21 maçta 15 gole ulaşmıştı.

Onuachu, Trabzonspor'da 1995-96 sezonunda 25 gol ile gol kralı olan Şota Arveladze ile 2019-2020 sezonunda 24 gol ile aynı başarıyı gösteren Alexander Sörloth'a yaklaştı.