Astrolojide güzelliğin, sevginin ve paranın gezegeni olan Venüs, Cumartesi günü itibarıyla gökyüzünün en gösterişli, en mağrur burcuna; Aslan'a geçiş yapıyor.

Önümüzdeki 26 gün boyunca Aslan burcundaki Venüs, içinizdeki "görünür olma" ve sahip olduklarınızla takdir edilme arzunuza ışık tutacak.

1. Aslan Burcu: Muhteşem yazınız resmen başlıyor

İşte beklenen an! Güzellik kraliçesi Venüs, bugün doğrudan sizin burcunuza giriş yapıyor. Venüs, size uzun zamandır hayalini kurduğunuz o büyük, göz alıcı değişimi getirmek için sabırsızlanıyor.

İş hayatınızda bir sıçrama veya iyileşme mi istiyorsunuz? Kusursuz ve iddialı giyinmek, bu dönemde kapıları açacak en büyük anahtarınız olacak.

Zihninizi ve ruhunuzu güçlendirmek istiyorsanız, dijital dünyadan biraz uzaklaşıp kişisel gelişim kitaplarına yönelmek içsel ışığınızı parlatacak.

Bu dönemde hayatınıza çekeceğiniz şans; lükse, ihtişama ve estetiğe olan tutkunuzu besleyecek cinsten. Siz de dahil olmak üzere, hayatınızdaki her şeyin çiçek açtığı gün geldi!

2. Yengeç Burcu: Para sektörünüz harekete geçiyor

Venüs sizin burcunuzdan ayrılıp Aslan'a geçerken, finansal kaynaklarınızı ve değerlerinizi temsil eden alanı canlandırıyor. Bu dönem, sahip olduklarınızı ve gelecekte elde etmek istediğiniz maddi gücü gözden geçirmek için mükemmel bir fırsat.

13 Haziran’dan 9 Temmuz’a kadar zevkleriniz tamamen lüks ve kaliteli olana kayacak. Hızlı tüketim ve kalitesiz moda artık size göre değil. İster internetten ister butiklerden alışveriş yapın; odak noktanız "en uygun fiyata, en yüksek kalite" olmalı.

Zihninizi kaliteli ve güzel şeylere odakladığınızda, onları hayatınıza tıpkı bir mıknatıs gibi çekmeye başlayacaksınız. Kendinizi sadece en iyisine layık gördükçe, şans kapılarınız ardına kadar açılacak.

3. Boğa Burcu: Yaşam alanınızda lüks ve konfor zamanı

Yönetici gezegeniniz Venüs’ün bu hareketi, sizin ev ve aile sektörünüzü canlandırıyor. Güzel ve konforlu bir yuvada yaşamayı her şeyden çok seven bir burç olarak, evinizde gözünüzü rahatsız eden, estetikten uzak ne varsa iyileştirmek için kolları sıvayacaksınız.

Rahatlığa ve kaliteye düşkünlüğünüz nedeniyle, kötü işçilikle yapılmış nesnelere veya kalitesiz kumaşlara karşı hassasiyetiniz zirveye çıkabilir.

Yüksek standartlarınızın altında kalan her eski eşyayı hayatınızdan çıkarıp yerine daha iyisini koydukça, evrene güçlü bir sinyal göndereceksiniz: "Benim için sadece en iyisi yeterlidir." Ve 13 Haziran’da tam olarak bunu kendinize çekeceksiniz.

4. Terazi Burcu: Sosyal çevreniz ışıldıyor

Siz de tıpkı Boğa gibi Venüs tarafından yönetiliyorsunuz ve Aslan burcunun getirdiği o özgüvenli, sıcak enerjiyi çok seviyorsunuz. Bu geçiş, sizin arkadaşlık ve sosyal çevre ilişkilerinizi baştan aşağı aydınlatacak.

Hayatınızda sade veya sıradan olan şeylerden uzaklaşıp, lüksü, estetiği ve rafine zevkleri olan insanları kendinize çekmek isteyeceksiniz. Sosyal çevrenizde vizyon sahibi ve parıldayan insanların olmasını özlediniz.

Her zamanki zarif ve çabasız şıklığınız, 13 Haziran'dan itibaren yerini çok daha gösterişli, iddialı ve dikkat çekici kombinlere bırakacak. Sosyal ortamlarda spot ışıklarını üzerinize çekmeye hazır olun.