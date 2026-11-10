Yılın sonuna yaklaşırken pek çok kişi zorlu bir dönemi geride bırakmaya hazırlanıyor. Kariyerde yaşanan aksilikler, yıpratıcı ilişkiler ve peş peşe gelen sorunlar bazı burçları oldukça zorladı. Astrolojik yorumlara göre Kasım ayının geri kalanı 4 burç için çok daha farklı geçecek.

Astrolog Evan Nathaniel Grim'e göre Terazi, Aslan, Akrep ve Koç burçları önümüzdeki haftalarda önemli bir değişim yaşayacak. Bu burçlar hem özel hayatlarında hem de kariyerlerinde yeni fırsatlarla karşılaşacak. Üstelik kendilerini yoran ilişkilerden ve geçmişin yüklerinden kurtulmak için de önemli adımlar atacak.

İşte Kasım ayında hayatında yeni bir dönem başlayacak dört burç...

1. Terazi

Kasım ayının ilk günleri Terazi burçları için pek de kolay geçmedi. Ancak astrolojik gelişmelerle birlikte bu tablonun değişmesi bekleniyor. Venüs'ün 13 Kasım'da Terazi burcunda ileri hareketine başlamasıyla birlikte önlerinde daha rahat bir dönem açılacak.

Astrolog Evan Nathaniel Grim, Terazi burçlarının bu süreçte kendilerini çok daha enerjik hissedeceğini belirtiyor. Grim'e göre Teraziler artık gerçekten ne istediklerini daha iyi anlayacak ve kararlarını başkalarının beklentilerine göre vermekten vazgeçecek.

Bu dönemde özgüvenleri de belirgin şekilde artacak. Terazilerin kendilerini geri planda tutmak yerine sosyal hayata daha fazla katılmaları öneriliyor. Arkadaş buluşmaları, davetler ve yeni tanışmalar bu süreçte önem kazanacak.

Üstelik kurulacak yeni bağlantılar yalnızca sosyal hayatla sınırlı kalmayabilir. Grim, bu tanışıklıkların bazılarının Terazilerin kariyerinde önemli fırsatların önünü açabileceğine dikkat çekiyor.

2. Aslan

Aslan burçları için Kasım ayı inişli çıkışlı gelişmelere sahne olabilir. Astrolog Grim, bu dönemi aşırılıkların öne çıktığı bir süreç olarak tanımlıyor.

Yaşanan olayları kişisel algılamak ve her gelişmeye sert tepki vermek Aslanların önündeki süreci zorlaştırabilir. Sakinliklerini korur ve özgüvenlerinden ödün vermezlerse Kasım ayı, yılın en hareketli ve heyecan verici dönemlerinden birine dönüşebilir.

Aslan burçlarının bu süreçte kendilerine iyi gelen şeylere yönelmeleri gerekiyor. Sevdikleriyle vakit geçirmek, onları mutlu eden uğraşlara zaman ayırmak ve kalplerini ısıtan gelişmelere odaklanmak hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırabilir.

Dikkat etmeleri gereken önemli bir konu var: Gereksiz çatışmalar. Yanlış kişilerle yaşanacak gerilimler uzun süre gündemlerinde kalabilir. Bu nedenle her tartışmaya dahil olmak yerine enerjilerini gerçekten önemsedikleri konulara ayırmaları gerekiyor.

3. Akrep

Kasım ayı Akrep burçları için kendilerini yeniden keşfedecekleri bir dönemin kapısını aralıyor. Güneş'in burçlarında ilerlemesi, kendilerini daha rahat ifade etmelerine ve dikkatleri üzerlerine çekmelerine yardımcı olacak.

Ancak Merkür'ün 13 Kasım'a kadar Akrep burcunda geri hareketini sürdürmesi nedeniyle iletişimde bazı aksaklıklar yaşanabilir. Akrepler, anlatmak istediklerini karşı tarafa aktarmak için aynı konuyu birkaç kez açıklamak zorunda kalabilir.

Buna rağmen 8 Kasım'daki Akrep Yeni Ayı, yeni bir başlangıç için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Grim'e göre Akrepler artık ne istediklerini daha iyi biliyor ve hedeflerine daha kararlı şekilde ilerliyor.

Bu dönemin en önemli değişimi ise geçmişin yüklerinden kurtulmak olacak. Akrepler, bugüne kadar kendilerini sınırlayan düşünceleri geride bırakarak gerçek kimliklerini daha özgürce ortaya koyabilecek.

4. Koç

Koç burçları için Kasım ayının en önemli gelişmesi ilişkiler alanında yaşanacak. Uzun süredir kendilerini yoran, enerjilerini tüketen ve karşılığında yeterince destek görmedikleri ilişkiler artık gündemlerinden çıkmaya başlayabilir.

Astrolog Evan Nathaniel Grim'e göre Koçlar, özellikle duygusal veya maddi açıdan kendilerini tüketen tek taraflı ortaklıkları geride bırakacak. Sağlıksız ilişkilerden uzaklaşmak, hayatlarında yeni bir sayfa açmalarına yardımcı olacak.

Üstelik bu süreç yalnızca bitişlerle sınırlı kalmayacak. Koç burçları, kendilerine gerçekten iyi gelen insanlarla yeni bağlantılar kurabilecek. Eski ilişkilerde yaşadıkları sorunların aksine, bu kez karşılıklı güvene ve desteğe dayanan birlikteliklere yönelecekler.

Kendilerini geride tutan korkulardan uzaklaştıkça daha rahat hareket edecekler. Kasım ayının geri kalanı, Koçlar için hem ilişkilerde hem de kişisel hayatta önemli bir toparlanma dönemi olabilir.