Gökyüzündeki hareketlilik, önümüzdeki 7 günlük süreçte 2 burç için adeta dönüm noktası niteliğinde gelişmelere işaret ediyor.

Astrolojik öngörülere göre bu burçlar; gelecek planlarını tamamen değiştirebilecek sürpriz bir telefon, beklenmedik bir mesaj ya da aylardır bekledikleri o kritik yanıtı alabilir. Yarım kalmış bir hikaye yeniden yazılabilir veya yepyeni bir kariyer kapısı aralanabilir. İşte önümüzdeki 7 gün boyunca şaşırtıcı ve sevindirici haberlerle gündemi değişecek o 2 burç...

İKİZLER BURCU: Geçmişin Kapıları Yeniden Aralanıyor

İkizler burçları için önümüzdeki günler, geçmişten gelen sürpriz bir iletişimle başlıyor. Uzun süredir haber alınamayan bir kişiden gelecek telefon ya da mesaj, zihninizi kurcalayan pek çok soruya net yanıtlar getirebilir.

Kurulacak bu yeni iletişim, geçmişteki yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırarak ilişkilerde taze bir sayfa açabilir. Bekar İkizler burçları ise enerjisiyle kendilerini kısa sürede etkileyecek yeni biriyle tanışabilir.

İş hayatında tempo yükseliyor. Beklenmedik bir iş teklifi kapınızı çalabilir ya da uzun süredir verdiğiniz emeğin karşılığını aldığınızı gösteren o sevindirici terfi veya onay haberini alabilirsiniz.

BALIK BURCU: Uzun Süredir Beklenen O Yanıt Geliyor

Balık burçları için önümüzdeki hafta, sabırla beklenen gelişmelerin nihayet gerçeğe dönüştüğü bir dönem olacak. Hayatınızın gidişatını etkileyecek önemli bir onay, duygusal bir itiraf veya kaçırılmayacak bir fırsat gündeminize oturabilir.

Aşk hayatınızda yüzünüzü güldürecek gelişmeler kapıda. Aklınızdan çıkaramadığınız o kişiden gelecek bir mesaj heyecanınızı artırabilir. Bekar Balıklar romantik bir başlangıca adım atarken, ilişkisi olanlar partnerleriyle bağlarını güçlendirecek derin bir konuşma yapabilir.

Maddi konularda rahat bir nefes alma zamanı. Beklediğiniz bir ödemenin hesabınıza geçmesi, yeni bir iş teklifi ya da sonuçlanmasını beklediğiniz bir başvurudan gelecek olumlu yanıt, önünüzü çok daha net görmenizi sağlayacak.