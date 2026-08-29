Eylül ayı kapıda ve gökyüzü sessizce yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Gezegenlerin geri hareketleri, Başak burcunda yaklaşan yeni ay ve Terazi mevsiminin ayak sesleri şimdiden hissedilmeye başlandı.

Bu geçiş haftasında, bazı burçlar için işler adeta kendiliğinden yoluna girecek, kararlar netleşecek ve havada asılı kalan fırsatlar nihayet kapıyı çalacak. Peki, 31 Ağustos - 6 Eylül 2026 haftasında kozmik rüzgardan en çok faydalanacak ve şansı yakalayacak o 4 şanslı burç hangisi?

Koç Burcu

Koç burçları için bu hafta, eylül ayının getireceği büyük etkilerin küçük bir fragmanı niteliğinde. Burcunuzda geri harekette olan Neptün ve Satürn, sizi kendinize karşı tamamen dürüst olmaya zorluyor. Ne istediğinizi tam olarak itiraf ettiğiniz an şans kapıları açılacak. İş veya aşk hayatında karşınıza çıkacak bir konuşma ya da teklif, yepyeni pencereler aralayabilir.

Sorumlulukları bir yük olarak değil, hayatınızı şekillendirme şansı olarak görün. Bu dönemde cesaretinizi kutlamak ve fırsatları özgüvenle yakalamak için sembolik bir Koç burcu kolyesi taşımayı deneyebilirsiniz.

İkizler Burcu

İkizler burçları, 10 Eylül'de geri hareketine başlayacak olan Uranüs’ün yön değişimini şimdiden güçlü bir şekilde hissetmeye başlıyor. Bu hafta adeta yaratıcı bir girdabın içine çekiliyorsunuz. Zihninizde fikirler uçuşurken, yeni insanlarla tamamen tesadüfen karşılaşabilirsiniz. İçsel huzursuzluğunuz yerini büyük bir netliğe bırakıyor. Yapacağınız görüşmeler hem kariyerde hem de aşkta yeni kapılar açabilir.

Beklenmedik durumlar karşısında açık fikirli olun ve kendinizi asla hafife almayın. İletişim yeteneğinizi ve en iyi fikirlerinizi odaklamak için bir İkizler burcu doğal taş bilekliği kullanabilirsiniz.

Aslan Burcu

Aslan burçları, eylül ayının ilerleyen günlerinde Mars ve Jüpiter’in burçlarına getireceği devasa enerji patlamasından önce, bu hafta harika bir ön gösterim yaşıyor. Henüz tam ateş gücünüz devreye girmedi ama şimdiden spot ışıkları üzerinizde parlamaya başlıyor.

Kendinizi daha görünür hissedecek, özgüveninizi tazeleyecek küçük başarılar elde edeceksiniz. Yaz aylarında başlattığınız projelerin ilk meyvelerini (övgüler, geri bildirimler veya somut fırsatlar) bu hafta toplayabilirsiniz. Kusursuz görünmeye çalışmak yerine, kalbinizi ve samimiyetinizi ortaya koyun.

Doğal cazibenizi ve ışıltınızı cesurca sergilemek için şık bir Aslan burcu kolyesi harika bir eşlikçi olabilir.

Kova Burcu

Kova burçları, burçlarında ilerleyen Pluto'nun o derin ve sessiz dönüşüm sürecinin tam ortasında yer alıyor, ancak bu hafta işler şaşırtıcı derecede pozitif bir hal alıyor.

Evren adeta kulağınıza şu sözleri fısıldıyor: "Yolunu henüz yeni çiziyor olsan bile, kesinlikle doğru yoldasın."

Başta sizi korkutan değişimlerin aslında size ne kadar büyük bir özgürlük sunduğunu fark edeceksiniz. Dijital projeler, kurduğunuz ağlar ve sosyal çevre bu günlerde size beklenmedik destekler sağlayabilir.

Başkalarına uyum sağlamaya çalışmak yerine, kendi sıra dışı ve özgün tarzınıza sadık kalın. Bu bağımsız yolda net bir zihinle yürüyebilmek için yanınızda bir şifalı doğal taş seti bulundurabilirsiniz.